Gibson je mimo hru, jedničkou Anaheimu bude Dostál

Že je schopný mužstvo podržet v přetěžkých chvílích, dostatečně prokázal na šampionátu v Praze. Sympatické bylo i to, že se zbytečně nechválí. Pokora Lukáši Dostálovi sluší. Mistrovský titul taky. Zbývá vychytat si trvalou pozici jedničky v NHL.

Okolnosti tomu nahrávají.

Jak říká aktuální zpráva ze zámoří, John Gibson prodělal ve středu operaci slepého střeva a bude mimo hru na tři až šestý týdnů. Jednatřicetiletý gólman je v Anaheimu tím zkušenějším, lépe placeným a loni i mírně vytíženějším, než byl Lukáš Dostál. Byť se naposledy už férově střídali. Dostál nastoupil k 44 utkáním, Gibson k 46. Lepší statistiky měl Čech.

Gibson nechytal v úterní přípravě Ducks. V bráně se logicky neobjevil ani ve čtvrtek, kdy chytal Dostál a pomohl k výhře 3:2. Prostor dostává také Calle Clang, draftovaný Pittsburghem před čtyřmi lety, do Anaheimu vyměněný předloni. Ve 22 letech dosud bez zkušenosti v NHL.

Jedničkou na začátku sezóny tak bude za dané situace čtyřiadvacetiletý Čech. „Bude to mít vliv na množství práce u Lukáše Dostála i na toho, kdo mu bude krýt záda,“ řekl ke zranění Gibsona trenér Ducks Greg Cronin. „Myslím, že trenéři brankářů si to dají do kupy a zorganizují to.“

Gibson je od svého vstupu do NHL před jedenácti lety brankářem Anaheimu. Odchytal za něj 477 zápasů s průměrem obdržených branek 2,90, procentem zákroků 91,0 a 24 vychytanými nulami. Play off zažil čtyřikrát, odchytal v něm 26 utkání. Poslední roky hvězda amerického gólmana trošku pohasíná a čím dál víc se spekuluje o jeho výměně.

Share on Google+