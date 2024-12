Generální manažer jako kouč? Trotz možná zachrání sezonu z lavičky

Nashville Predators čelí v této sezoně vážným problémům, a to nejen na ledě, ale také na trenérské lavici. V posledním dílu pořadu The FAN Hockey Show diskutovali Matt Marchese, Mike Futa a Elliotte Friedman o situaci Predators, spekulovali o budoucnosti kouče Andrewa Brunetteho a dokonce naznačili možnost, že by se generální manažer týmu Barry Trotz mohl dočasně ujmout role hlavního trenéra.

Statistiky hovoří jasně: Predators mají velké potíže s produktivitou. Loni vstřelili dva nebo méně gólů ve 29 zápasech, letos tohoto čísla dosáhli už v 19 z prvních 28 utkání. Není divu, že se začínají ozývat hlasy volající po změnách.

Barry Trotz, který byl dlouhá léta ikonickým koučem Predators, nyní jako generální manažer čelí otázce, zda není čas zasáhnout. Podle Friedmana by mohl dočasně převzít roli trenéra, aby lépe porozuměl problémům týmu: „Pokud se to nezlepší, mohl by Trotz sezonu dokončit jako kouč, aby si ověřil, co funguje a co ne.“

Trotzovy zkušenosti z lavičky i z kanceláře by mohly Predators pomoci efektivněji identifikovat slabiny týmu a zároveň plánovat budoucí kroky. Tento přístup není v NHL ojedinělý – podobné rozhodnutí už v minulosti udělal třeba Lou Lamoriello.

Andrew Brunette, který byl v minulosti oceněn jako Trenér roku, se ocitl pod tlakem. Friedman, respektovaný novinář, však zdůraznil, že nelze všechnu vinu svalovat na trenéra. „Brunette nezapomněl, jak trénovat. Problém je v sestavě a nedostatcích v kádru.“

Trotz si tuto skutečnost uvědomuje a jako bývalý kouč má podle Friedmana k Brunettovi pochopení. Vyhazov tedy (zatím) nehrozí. „Trotz ví, jaké to je stát na lavičce a čelit těžkostem. Chápe, že současná situace není jen o trenérovi.“

Mezi největší problémy Predators patří nejen nízká produktivita, ale také nepřítomnost klíčových hráčů, například Ryana O’Reillyho. Někteří hráči navíc vykazují podobné dovednosti, což narušuje dynamiku týmu.

Mike Futa, další z diskutujících, však podporuje možnost, že by Trotz dočasně převzal vedení týmu. Co jiného by je mělo nakopnout, chtělo by se říct. „Mohl by si stoupnout na lavičku, zjistit, jak se věci mají, a pak přivést někoho nového.“

