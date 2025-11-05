Gauthier potvrdil skvělou formu Anaheimu prvním hattrickem v NHL

5. listopadu 19:34Jakub Ťoupek
Anaheim začal nový ročník skvěle. Se 17 body patří Kačerům 4. místo v Západní konferenci a společně s Bostonem jako jediné týmy drží sérii 4 vítězných zápasů. Anaheim táhne mládí v čele s Leem Carlssonem a Cutterem Gauthierem, který si v nočním utkání připsal premiérový hattrick v nejlepší hokejové lize světa.
Pokus se podíváte na tabulku střelců NHL, na první místě je hned 5 jmen. Od čtyř z nich byste asi čekali, že se budou nacházet v těch nejvyšších patrech, postupně se ale mezi ně vklínilo nové zajímavé jméno. A tím je Cutter Gauthier.
Jeho předností bylo vždy střílet góly. S tím ho taky Philadelphia draftovala. Jenže Američan narozený ve Švédsku pár měsíců po draftu řekl, že za Flyers nikdy hrát nechce a nováčkovský kontrakt nepodepíše. Philadelphii tak nezbývalo nic jiného než jej vytrejdovat. Gauthier byl poslán do Anaheimu, opačným směrem putoval Jamie Drysdale.
Po dvou sezónách na univerzitě, kde doslova válel a ovládl tabulku střelců ve své druhé sezóně. V bodování jej předčil pouze jeho spoluhráč Will Smith. Boston College měla jeden z nejlepších týmu v historii NCAA. Will Smith, Cutter Gauthier, Ryan Leonard, Gabe Perreault a další.
Nyní však americký sniper pálí v barvách Ducks a po skvělém mistrovství světa, kde pomohl USA 5 brankami ke zlaté medaili, rozjel aktuální ročník ve velkém stylu. Za 12 utkání nasbíral 10 branek a 6 asistencí a klepe na dveře olympijskému týmu Spojených států.
V posledním utkání s Floridou, které ovládli Kačeři vysoko 7:3, zaznamenal také premiérový hattrick mezi nejlepšími. V první části se prosadil hned dvakrát.
Za posledních 7 utkání vstřelil 7 branek a Anaheim z toho prohrál jen jednou. Prohra s Tampou také byla jediným utkáním, z posledních 7, kdy Gauthier nebodoval. Jednadvacetiletý forvard tak skvěle doplňuje Lea Carlssona, který v úvodních 12 utkáních získal 18 bodů a je na stejném bodovém ohodnocení jako například David Pastrňák nebo Martin Nečas.
„Jsme velmi sebevědomí,“ dodal po utkání Gauthier. „Máme opravdu dobrý tým. Hodně hloubky, kluci v šatně se do toho dokážou opřít. Nikdo si na nic nestěžuje. Trenér Q řekne, co má být, a my to uděláme. Prvních 12 utkání bylo zábavných, a musíme prostě pokračovat.“
