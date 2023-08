Gaudreau se těší na novou sezonu: Cítím se líp. Babcock vypadá jak super chlap

Před rokem bylo pro Johnnyho Gaudreaua všechno nové. Nový tým, nové město, nový dům, nové dítě. Ofenzivní šikula teď vstupuje do své druhé sezony v týmu Columbus Blue Jackets a říká, že se cítí klidnější. Přeci jen chvíli trvá, než si na vše zvyknete. Za tu dobu se navíc lépe přizpůsobil životu v Ohiu na ledě i mimo něj.

"Rozhodně se cítím mnohem lépe," řekl. "Znám všechny kluky, celou organizaci. Taky poznávám město, vím, co kde je, kam zajít na jídlo. Prostě se začínám cítit víc jako doma. Přesně tohle bylo potřeba. Během roku se navíc můžeme vídat s mnoha členy naší rodiny, protože se máme blízko. To je přesně to, co jsme chtěli."

Doufá, že pohodlí mimo led povede k dalším úspěchům na něm. Gaudreau dle očekávání vyhrál bodování Blue Jackets se 74 body (21 gólů, 53 asistencí) v 80 zápasech, což je však výrazně méně než 115 bodů, které měl sezonu před tím v Calgary.

„Z hokejového hlediska jsme měli těžký rok, ale v létě se nám vrátila spousta kluků po zranění a těšíme se na nadcházející sezonu,“ hlásí.

K úspěchu by měl pomoct také Mike Babcock. Úplně všichni fanoušci se s jeho příchodem neztotožnili, nicméně Gaudreau věří, že je to dobrá volba.

„Trochu jsem s ním už mluvil,“ prozradil. „Vypadá jako opravdu fajn chlapík. Povídal jsem si s ním asi hodinu, když jsem byl v Columbusu na svatbě Boona Jennera. Chvíli jsme se prostě bavili o všem možném a vykročili jsme správným směrem. A oba se moc těšíme na tréninkový kemp, který se blíží. Hodně od našeho týmu očekává, a to je to, co od trenéra chcete.“

Kromě toho bude ale šikovný hokejista plnit ještě jednu roli. Tedy ne určitě, ale pravděpodobně ano. Má být totiž mentorem Adama Fantilliho – útočníka, který se má stát budoucností Columbusu.

"Mluvil jsem s ním, jen jsem mu v rychlosti pogratuloval a přivítal ho v týmu,“ řekl k tomu. „Trochu jsem ho sledoval na univerzitě v průběhu posledního ročníku, kdy hrál v Michiganu, což je blízko Columbusu. Je to skvělý hráč. Slyšel jsem o něm spoustu skvělých věcí a doufám, že přijde do našeho týmu a pomůže nám zlepšovat se.“

