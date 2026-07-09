Galvas už má smlouvu s Pittsburghem. Ještě rok ale zůstane v Liberci!

9. července 23:35Marek Hedbávný
Tři roky si musel počkat na samotný draft, smlouvy v NHL se ale dočkal bleskově: sotva po dvou týdnech si obránce Tomáš Galvas plácl na tříletém nováčkovském kontraktu s Pittsburghem.
Finanční podmínky známy nejsou, už teď je ovšem jisté, že první rok smlouvy stráví hostováním v extraligovém Liberci.
Mezitím zlepší nejen svou bídnou angličtinu. „Bude tvrdě pracovat na všech aspektech své hry, aby byl co nejlépe připravený na angažmá v zámoří," avizuje liberecký sportovní ředitel Michal Birner.
Dvacetiletý talent potřebuje navázat na průlomový ročník: ozdobil ho stříbrnou medailí na juniorském mistrovství světa a současně nominací do All-Star týmu turnaje.
Na klubové scéně se blýskl 25 body ve 39 utkáních a v květnu převzal cenu pro nejlepšího obránce Tipsport extraligy. Startoval rovněž na svém prvním seniorském šampionátu.
„Bude tvrdě pracovat na všech aspektech své hry, aby byl co nejlépe připravený na angažmá v zámoří."
Tentokrát tedy nebylo otázkou, zda bude draftovaný, ale kdy. A nakonec velmi brzy: Penguins na Galvase ukázali už ve druhém kole z celkové 54. pozice.
„Chtěl bych za celý klub Tomášovi i celé jeho rodině pogratulovat k podpisu smlouvy. Je to další velký krok v jeho kariéře a já věřím, že v budoucnu si splní sen a NHL si zahraje," vzkazuje Birner na stránkách Liberce.
Loučit se zatím nemusí.
Galvasovo tuzemské turné ještě rok potrvá.