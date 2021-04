Gallantův návrat do NHL? Zkušený kouč se teď hlavně soustředí na MS

Kromě hráčských výměn bude v létě znovu zajímavé sledovat, jak se promění jednotliví trenéři. Na trhu je k mání několik velkých jmen, jedním z nich je bezesporu také zkušený lodivod Gerard Gallant.

Od nové sezony bude v National Hockey League soupeřit hned dvaatřicet mužstev. K těm stávajícím totiž přibyde nově také Seattle, který nadcházející rok soutěž rozšíří. A nejen Kraken budou hledat muže, jenž bude šéfovat jejich lavičce.

Dá se očekávat, že po trenérech se poohlédnou i další kluby, a to především ty, které nemohou být zcela spokojeny s aktuálními výsledky. Letos už trenéra změnili Canadiens či Sabres. Tuto možnost jistě zváží také celky jako San Jose, Columbus či Vancouver.

A jedním z nejžhavějších zboží na trenérském trhu je dozajista Gerard Gallant.

Pojďme si jej v krátkosti představit, byť toto jméno už mluví samo za sebe. Sedmapadesátiletý Kanaďan získal v roce 2018 Jack Adams Award, který se každoročně uděluje nejlepšímu trenérovi dané sezony.

Za svou kariéru působil v Columbusu, New Yorku Islanders, Montrealu, na Floridě a naposledy vedl jako hlavní trenér Vegas Golden Knights. Byl u vstupu organizace Rytířů do NHL a hned během jejich premiérového ročníku dovedl své svěřence až do finále, kde ale narazil na Washington.

I z tohoto pohledu by tedy dávalo smysl, pokud by se na dalším působení dohodl v Seattlu. Zkušenosti s nováčkem soutěže má, nicméně dá se očekávat, že z nabídek si bude moci vybírat. To je však v tuto chvíli daleko, nyní na něj totiž čeká jiná výzva.

„Teď se o návrat do NHL nestrachuji. Chci se jen vrátit do práce, znovu trénovat a dělat věci, na které jsem byl každodenně zvyklý. Soustředím se na trénování Kanady a na zisk zlaté medaile. To je moje role,“ hlásí rodák ze Summerside.

Gallant povede Kanadu na nadcházejícím mistrovství světa. Se svými asistenty Mikem Kellym a Andre Tourignym byli zvoleni trenéry svého národního týmu na šampionátu v lotyšské Rize. Mimochodem, generálním manažerem mužstva byl zvolen Roberto Luongo, tedy bývalý Gallantův svěřenec.

Tím ale rozhodně dveře do nejlepší hokejové ligy světa nezavírá. „Pokud se objeví ta správná volba, snad se do toho vrátím. Reprezentace byla ale první věc, co přišla. Já se té šance chopil,“ vysvětluje.

