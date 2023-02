Gallant nechápe hráče Flames. Opravdu je to nutné, ptá se

Fanoušci na sociálních sítích označovali zápas mezi Rangers a Flames jako nejlepší v sezoně. Spousta branek, parádní výkony individualit a moře emocí. Ty vyvolal především Jacob Trouba, který je pro svůj tvrdý styl hry známý.

Pro kompletní info, bláznivý zápas nakonec vyhráli Rangers, kteří dokázali vstřelit gól na 5:4 v prodloužení.

Více se však mluvilo o kapitánovi domácích Jacobu Troubovi. O něm se v této sezoně mluví poměrně dost, jeho tvrdá hra se stává vyhlášenou. A ukázal to i v první zápase po pauze.

Dvakrát tvrdě trefil soupeře, byly to opravdu velké rány. Avšak čisté. Jak podle rozhodčích, tak podle trenéra Flames Darryla Suttera. „Oba to byly tvrdé, ale zároveň čisté hity,“ řekl hned po zápase.

Problém byl někde jinde. Po obou hitech, které Trouba soupeřům – jmenovitě Dillonovi Dubemu a Nazemu Kadrimu – uštědřil, na kapitána Blueshirts vystartovali spoluhráči oběti a chtěli se bít. To Trouba nenechal jen tak a na obě pozvánky odpověděl.

To se však moc nepozdávalo trenérovi Rangers Gerardu Gallantovi. „Je škoda, že se musí bít pokaždé, co někoho trefí,“ rýpnul si do Flames Gallant. „Pro mě to byl čistý hit, co do hokeje patří. Nebylo to nic nebezpečného. Nečekali byste, že to bude mít nějakou odezvu, ale mělo.“

V citaci, kterou jste si teď přečtli, byla řeč o hitu na Dubeho. Ten na Kadriho byl poněkud tvrdší a okamžitě obletěl sociální sítě. Fanoušci chápali, že se spoluhráči snažili Kadriho zastat, zároveň však zněly hlasy, že tohle je prostě hokej.

„Kadriho trefil hodně tvrdě,“ uznal Gallant. „Možná ho i trochu zranil. Chápu, že se za ně spoluhráči postavili, ale někdy jsou to fakt přehnané reakce. Trouba je prostě tvrdý hráč, to není nic nového.“

Jacob Trouba lays a GIGANTIC hit on Nazem Kadri, sparking yet another fight!#NYR | #Flames pic.twitter.com/Z9p5mGOAHn — Hockey Daily 365 l NHL Highlights (@HockeyDaily365) February 7, 2023

