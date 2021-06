Gallant bude chtít Jezdce dostat znovu do bojů o vysněný Stanley Cup

Gerard Gallant byl minulý týden oficiálně představen jako nástupce Davida Quinna na pozici lodivoda newyorských Jezdců. Po svém úspěchu na letošním mistrovství světa, kdy dovedl v roli trenéra kanadský tým až ke zlatým medailím, se pokusí opět vzkřísit Jezdce, kteří podle jeho slov budou mít na vzestup už v příští sezóně.

Kouč Gerard Gallant se nechal slyšet, že se připravuje na to, aby pomohl Jezdcům stát se znovu pravidelnými účastníky play off, začít s tímto trendem chce už hned v nadcházející sezóně.

„Je to tým, který už je připraven vzlétnout vzhůru,“ začal jednoduchými slovy současný kouč Jezdců.

New York Rangers si sérii na sedm vítězných zápasů nezahráli od roku 2017, ve kterém nestačili ve druhém kole Východní konference na Senátory z Ottawy. V roce 2020 se pak ještě dostali do kvalifikačního kola, které se hrálo na pět vítězných zápasů, avšak v něm nestačili na Hurikány z Caroliny.

I když se Jezdci mezi lety 2005 a 2017 dostali do play off hned jedenáctkrát, tak nejlepší umístění přišlo v roce 2014, kdy ve finálové bitvě nestačila parta okolo Henrika Lundqvista na Krále z Los Angeles. Tým z New Yorku na Stanley Cup čeká už od sezóny 1993/1994, kdy jej nad svou hlavu pozvedl tehdejší kapitán Newyorčanů Mark Messier.

„Máme dobrý tým, naše soupiska je silná. Když jsem poprvé mluvil s Chrisem Drurym o mém potenciálním působení v klubu, tak jsem z toho měl dobrý pocit. Také svojí manželce jsem říkal, že doufám, že to vyjde, i protože New York je krásné město. Navíc nabídka v takovém klubu se neodmítá, už se moc těším na spolupráci. To hlavní však je, že máme skvělý tým a můžeme se posunout dopředu na dlouhou dobu, avšak musíme dělat věci správně,“ přidal Gerard Gallant.

Generální manažer New Yorku Rangers, Chris Drury, chtěl právě Gallanta přivést bezprostředně po odchodu bývalých trenérů. Hledal totiž kouče, který už ve své kariéře něco dokázal a nasbíral mnoho zkušeností, které jsou nenahraditelné.

Rangers budou mít pro další sezónu také kapitána, prozradil to generální manažer Chris Drury. Newyorčané měli od odchodu Ryana McDonagha do Tampy v únoru roku 2018 pouze asistenty, nyní je priorita vybrat jednoho hráče, který bude na své hrudi mít kapitánské céčko.

„Chci, abychom byli nejpracovitějším týmem v celé NHL. Chci, abychom makali a ostatní týmy si říkaly, že pracujeme tvrdě, rveme se šedesát minut o kotouč, a proto vyhráváme zápasy každý den,“ dodal Gerard Gallant.

