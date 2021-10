Galchenyuk v Arizoně přesvědčil. Smlouvu podepsal na jeden rok

Sedmadvacetiletý útočník Alex Galchenyuk bude v sezoně 2021/2022 hájit barvy Kojotů z Arizony. S týmem, kterému v minulém ročníku účast v play-off unikla o devět bodů, se dohodl na jednoleté smlouvě. Ta mu vynese 750 tisíc dolarů. Rodák z Milwaukee se tedy po více než dvou letech vrací na místo činu.

Od 21. září byl Galchenyuk v Arizoně na zkoušku. Útočník, kterého trenéři mohou využít na křídle i ve středu útoku, si v dosud odehraných čtyřech přípravných zápasech připsal jednu asistenci.

Galchenyuk se v NHL poprvé představil v sezoně 2012/2013. Do nejlepší hokejové ligy světa vstupoval s velkým očekáváním, poněvadž na draftu 2012 byl Montrealem vybrán už na celkovém třetím místě. Před něj se dostali pouze Rus Nail Jakupov a Kanaďan Ryan Murray. Morgan Rielly, Filip Forsberg, Andrej Vasilevskij, Tomáš Hertl, Teuvo Teräväinen a další byli vybráni až několik pozic za Galchenyukem.

V Montrealu odehrál pět kompletních sezon. Nanejvýš se dostal na 56 kanadských bodů v 82 zápasech. Dalším působištěm amerického forvarda byla Arizona, do které se nyní vrací.

V sezoně 2018/2019 za ni nastřádal 41 bodů v 72 zápasech. V následujících dvou letech se stěhoval hned třikrát. Hájil barvy Pittsburghu, Minnesoty, Ottawy i Toronta. V dresu Maple Leafs se v uplynulém play-off musel sklonit svému bývalému zaměstnavateli z Montrealu.

Kojoti byli v létě na přestupovém trhu velice aktivní. Primárně chtěli získávat volby draftů do příštích sezon, což se jim také povětšinou dařilo. Museli však obětovat služby Olivera Ekman-Larssona, Conora Garlanda, Darcyho Kuempera či Christiana Dvoraka.

Další velké změny jistě přijdou na řadu i v průběhu příštího léta. Hned sedmnácti hráčům současného kádru Coyotes končí smlouva. Třináct z nich nebude chráněných, pokud jim tedy v průběhu ročníku nebude kontrakt prodloužen. Kromě již zmíněného Galchyneuka by za rok mohli být k mání Carter Hutton, Ilja Ljubuškin, Travis Boyd, Ryan Dzingel, Phil Kessel, Loui Eriksson nebo Dmitrij Jaškin.

Arizona se nachází v přestavbě, avšak to nic nemění na faktu, že by velice ráda proklouzla do vyřazovacích bojů. Nový ročník pro ni startuje 15. října na ledě Columbusu.

