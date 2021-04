Frustrovaný Vrána, geniální Yzerman a spokojený Washington. Proč dává šokující výměna smysl

Byl to jeden z těch momentů, kdy člověku spadne brada. Kdy v němém úžasu zíráte na to, co se právě stalo. Kdy jste prostě paf! Výměna mezi Washingtonem a Detroitem na první pohled nedávala smysl a vypadala ne jako běžná zlodějina, ale jako loupež za bílého dne se stříkací pistolí. Steve Yzerman, generální manažer Red Wings a jeden z neuznávanějších stratégů v NHL, zkrátka získal za Anthonyho Manthu ohromující balík. Aby šlo pochopit, proč toho Capitals tolik obětovali, je potřeba změnit perspektivu. Podívat se na celý obchod s odstupem a s jinou optikou.

Na začátku zdůrazněme jednu věc, Yzerman si může gratulovat.

Povedl se mu opravdový majstrštyk!

A je zcela lhostejné, z jakého úhlu na dechberoucí výměnu nahlédneme.

Zda, zvolíme tento pohled:

Yzerman obětoval jediného hokejistu, ještě k tomu bez nálepky ryzí ligové superstar, a získal srovnatelně produktivního Jakuba Vránu, slovenského univerzála Richarda Pánika, 1. kolo v letošním draftu a 2. kolo pro rok 2022.

Nebo třeba tento:

za uvedený balíček hráčů a draftových voleb se "Steve Y" zřekl patrně nejlepšího hráče na soupisce Rudých křídel a navrch souhlasil s plným převzetím nikterak výhodného Pánikova kontraktu.

Buď, jak buď, Yzerman zkrátka zaválel. Inkasoval fenomenální protihodnotu a i kdyby se námluvy s Vránou (v létě bude omezeně volným hráčem) o nové smlouvě zvrhly v bolehlav, pořád vydělá.

Vždyť českého střelce může kdykoliv vyměnit. Navrch by se mu šikla i štědrá kompenzace v případě, že by Vránu někdo ulovil pomocí nabídkové listiny. Ať bude Vránův osud jakýkoliv, Yzerman si přijde na své.

Teď by bylo fajn přijít na to, proč hýří spokojeností i jeho washingtonský protějšek Brian MacLellan, viďte?

Sám říká pro NBC Sports následující: "Vrána je skvělý kluk, ale byl u nás frustrovaný. Chtěl hrát víc, dostávat více příležitostí. Tak jsme ho vyměnili." A slovo "frustrovaný" použil také v případě Pánika. "Nesedlo mu to u nás," dodává o něm.

Jednoduše poslal o dům dál borce, pro které Caps neměli adekvátní využití a kterým nechtěli platit velké peníze. Vrána by stál do budoucna platovým stropem svíraný klub nepřijatelnou sumu, Pánikovy výkony zase neodpovídaly aktuálnímu kontraktu.

Kontraktu, který už v době podepsání budil rozpaky. 2,75 milionu dolarů pro borce do čtvrté lajny? MacLellan čerstvým trejdem do jisté míry jen napravuje svou chybu. A platí za ni vysokou daň, to bez debat.

Yzerman totiž Pánika vůbec nepotřeboval. Aby si ho do Detroitu vzal, kde mimochodem klidně může válet a na větším prostoru řádit, vyžádal si draftové výběry. A jelikož má Mantha výrazně lepší kontrakt než Vrána, vydupal si mimořádně cenné volby. Geniální.

MacLellan odchodem československého tandemu a příchodem Manthy také získal, co chtěl. Vysněnou posilu a stabilitu. "Ano, získali jsme určitou jistotu ohledně platového stropu," povídá v rozhovoru se zámořskými novináři.

Mantha hraje první rok ze své čtyřleté smlouvy se stropovou zátěží 5,7 milionu dolarů. To je velmi přijatelná cena za borce, který má potenciál střílet přes 30 gólů za sezonu a sbírat bod na zápas. A který už ukázal, že obdobné výkony jsou v jeho silách.

A hlavně tato suma znamená z dlouhodobého hlediska oproti Panikovi s Vránou úsporu a volnější ruce pro podpisy Alexe Ovečkina a Ilji Samsonova a další manévry.

Angažování Manthy tak velmi pravděpodobně protáhne období, kdy Capitals budou patřit k ligové elitě a umožní přestavbu za pochodu. A to ze dvou důvodů: kvůli lepší pozici vůči platovému stropu a kvůli Manthovi jako takovému.

Je v ideálním věku, v září oslaví 27. narozeniny. Už delší dobou se MacLellanovi zamlouval, měl ho vytipovaného jako posilu. Věří, že se po boku dalších útočných es rozzáří naplno. Jako se mu to povedlo na stříbrném MS 2019.

Ve Washingtonu bude mít lepší spoluhráče, navrch zapadá do herního stylu jednoho z kandidátů na zisk Stanley Cupu díky výtečným fyzickým parametrům. Je silný a vysoký. "A navíc je chytrý. Hodně se toho naučí od našich zkušených hráčů," míní MacLellan.

Ofenzíva Caps náhle působí krátce před příchodem play-off ještě silnější než dřív. "Je více vybalancovaná. Máme na to jít ve vyřazovacích bojích daleko," míní washingtonský GM. A působí tak i směrem do budoucna.

Ano, MacLellan se odhodlal ke kurážnému kroku. K výměně, jíž šokoval hokejový svět. Ale nešlo od něj o pomatení mysli, za na první pohled nevyváženým trejdem se skrývá jasný a logický záměr. Jen se člověk musí chtít z dané perspektivy na celou věc mrknout.

Třeba v NBC Sports to udělali a označili MacLellana za jednoho z vítězů přestupové uzávěrky. Stejně jako Yzermana, ale to asi nikoho nepřekvapí.

