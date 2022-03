Frustrovaný Toews. Kapitána naštvaly odchody a zvažuje změnu

Nepředstavitelné se možná stane realitou. Když se někoho zeptáte, jakého hráče si v dresu Chicaga představí, velice pravděpodobně zazní jméno Patricka Kanea či Jonathana Toewse. Zatímco prvně jmenovaný by rád zůstal do konce kariéry, z toho druhého srší frustrace. Dle svých slov dokonce zvažuje odchod.

Všechno odšpuntovaly přestupy Brandona Hagela a Marca-Andreho Fleuryho. I přes to, že Toews rozumí principu přestavby, ho odchody dvou dobrých kamarádů zamrzely.

„Bylo jasně řečeno, kam se naše organizace bude ubírat, ale bez ohledu na budoucnost bylo těžké vidět odcházet dobré kamarády, to nebudu lhát,“ svěřil se kapitán Blackhawks novinářům.

A pokračoval ve vysvětlování: „Letošní sezona pro nás byla těžká. Na ledě i mimo něj. Stanula před námi spousta problémů a výzev. Čelili jsme jim spolu, jako tým, čímž se upevnily vazby. Nebyli jsme jen spoluhráči, ale také kamarádi. Na tom přece chcete budovat. Přijde mi znepokojující, že i přes to všechno museli odejít.“

Na konci dubna bude Toewsovi už čtyřiatřicet let. V hokeji dokázal všechno a je obrovsky respektovanou personou. Spousta fanoušků se tak diví, proč má zapotřebí tým opouštět.

„Dlouho mě nenapadalo, že bych Chicago někdy opustil,“ dodal. „Miluji tu organizaci, miluji město, je to můj domov. V tomhle případě si ale nemůžu pomoct a představuji si, jaké by to bylo hrát za jiný tým, jaká by to byla zkušenost.“

Je otázkou, který z týmů by mohl mít zájem. Toews má totiž smlouvu ještě na rok s platem 10,5 milionů dolarů.

I proto se fanoušci shodují, že z kanadského útočníka hovoří spíše frustrace z nevydařené sezony než reálná touha po změně působiště.

