Frustrovaný rival je pryč, Fleuryho čeká zápřah: Jsem rád, že si zachytám víc

Je mu sedmatřicet, vstupuje do své 19. sezony v NHL. Ale že by plánoval nějaký volnější program? To rozhodně ne, Marc-André Fleury se jako malý kluk těší na každý mač, ve kterém dostane od minnesotských Wild šanci zastavovat puky. Gólmanské řemeslo miluje, ostatně i díky obdivuhodnému zápalu se loni dočkal premiérové Vezinovy trofeje. Coby nejstarší vítěz ceny pro nejlepšího brankáře NHL od roku 2011, kdy se radoval Tim Thomas.

Tohle léto už nebylo o opěvování Fleuryho triumfu v hlasování generálních manažerů.

Ani o šokujícím přestupu z Vegas a hořkém loučení s Golden Knights.

Tentokrát se řešilo, jestli věčný sympaťák s přezdívkou Flower zůstane v Minnesotě a jak u Wild vyřeší situaci s Camem Talbotem, kterému nevonělo nízké vytížení po příchodu populárního veterána.

Talbot byl vytrejdován, po Fleuryho podpisu nové dvouleté smlouvy nechtěl zůstat. "Byl jsem připravený se s ním dělit o zápasové vytížení," reagoval na výměnu frustrovaného konkurenta trojnásobný vítěz Stanley Cupu.

Fleury proslul jako výjimečný spoluhráč, nicméně je pochopitelné, že Talbot se mu ve svém věku a fázi kariéry na záda dívat nechtěl. A atmosféře tak jedině prospěje, že Flower bude jasnou jedničkou a k sobě dostane učně.

Tím bude Filip Gustavsson.

"Počítám s tím, že budu chytat prakticky pořád. Chci to tak, hokej stále miluju. Pauzírovat se nechystám, snad jen v případě zranění," přemaloval svůj plán pro sezonu 2022/23 po Talbotově odchodu Fleury.

Chce být maskovanou oporou i mentorem pro Gustavssona.

"Jsem rád, že si zachytám víc, je to zábavnější než sedět na střídačce," říká se svým patentovaným bezelstným úsměvem zkušený gólman, který léta platil za oporu pittsburských Penguins. Teď by měl do roku 2024 chytat za Divočinu.

S Minnesotou podepsal pakt se stropovou zátěží 3,5 milionu dolarů. Pokud ze sebe vydoluje výkony, jimiž si řekl o Vezinu, nebo se jim alespoň přiblíží, bude pro generálního manažera Billa Guerina, fantastickou investicí.

Přiblíží?

Share on Google+