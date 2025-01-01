Frustrace i víra. Hischier burcuje Devils: Musíme ukázat, kdo opravdu jsme

2. září 9:00David Zlomek
New Jersey Devils prošli v posledních letech bouřlivým obdobím. Po skvělé sezoně 2022/23, kdy tým ukázal, že se může měřit s nejlepšími, přišla studená sprcha v podobě dvou po sobě jdoucích neúspěšných let – a to i přesto, že kádr je plný talentu. Kapitán Nico Hischier teď otevřeně přiznal, že frustrace roste, ale zároveň zdůraznil, že jeho víra v mužstvo zůstává pevná.
„Samozřejmě, že jsem hodně frustrovaný,“ řekl Hischier v rozhovoru pro SiriusXM NHL Radio. „Máme skvělý tým. Když se podíváte do naší šatny, vidíte kluky, kterým na tom záleží. Soutěživé hráče, kteří chtějí vyhrávat. Ale v posledních letech nás ničí zranění a je to těžké. Zároveň vím, jaký charakter ti kluci mají. Vidím, jak tvrdě makají, aby se vrátili silnější.“
Devils měli i loni našlápnuto k velké sezoně, od října do konce prosince posbírali bilanci 24-14-3, včetně dvou vítězství nad Buffalem na úvodní Global Series v Praze. Jenže od 1. ledna se křivka prudce zlomila. Z bilance 18-20-4 a následného vyřazení v prvním kole s Carolinou se stal bolestivý scénář, který už fanoušci dobře znají.
„Pro nás je výzvou odehrát celou sezonu v takovém tempu, v jakém víme, že hrát umíme,“ pokračoval Hischier. „Každý tým se snaží být konzistentní, ale pro nás je to naprosto klíčové. Když se držíme naší hry, jsme hodně nepříjemní. Máme talent a já týmu věřím. Všechno se děje z nějakého důvodu, my musíme věřit procesu a posunout se dál.“
Tahle slova míří nejen k mladším spoluhráčům, ale i k jádru, které už dávno nemůže spoléhat na omluvenku nedostatku zkušeností. Hischier, Jesper Bratt, Jack Hughes a Timo Meier patří ke stálicím, kolem kterých se má budoucnost Devils stavět. Jenže právě oni budou muset ukázat, že tým je schopný víc než jen krátkodobé vzepětí.
Kouč Sheldon Keefe, jenž má za sebou první rok na lavičce Devils, bude hledat způsob, jak z týmu vymačkat konzistenci, která mu poslední dvě sezony unikala. Sám Hischier dobře ví, že čas běží: „Teď už to není o čekání na budoucnost. Je to na nás, abychom ukázali, kdo doopravdy jsme.“
