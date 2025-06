Frederic, edmontonský lamač hokejek. Jednu rozpůlil o helmu, další přerazil o Bennetta

Hokej v podání Trenta Frederica? Dotěrný, bolavý a inspirativní! Vždyť James Hagens, jedna z předních nadějí pro letošní draft označil za svůj vzor právě drzého brouska v sestavě Olejářů, co se nedávno blýskl epickou bitkou s Nicolasem Haguem. Jenže jsou momenty, kdy by si z něj Hagens ani kdokoliv jiný příklad brát neměl. Slušela by jim visačka “Tohle doma nezkoušejte.”

O co jde?

Možná si kdekdo vybaví baseballistu Bo Jacksona. Do paměti se vryl do fanouškům i tím, že o svou přilbu přerazil pálku. Z frustrace.

When Bo Jackson snapped a bat over his head ???? pic.twitter.com/jq0lTeIM8a — Baseball’s Greatest Moments (@BBGreatMoments) June 9, 2025

Ta hnala také Frederica, když se marně snažil rozmnožit svůj střelecký účet v letošním play-off. Po jedné ze spálených šancí proti Vegas Golden Knights vzal hůl do obou rukou a obdobnou technikou ji zlomil.

Na sociálních sítích se objevily komentáře, které lle shrnout takto:snad se Frederica nebudou snažit napodobit dorostenci či junioři, a nezpůsobí tak nevítaný průvan v peněženkách svých rodičů.

Trent Frederic just casually snapping his twig over his helmet in frustration ???? pic.twitter.com/7pv64i9D9y — Gino Hard (@GinoHard_) May 7, 2025

V druhém případě nepůjde jen o nákladné sportovní náčiní, ale o zdraví. Všimli jste si, čím odstartovala hromadná strkanice, ve které nebylo nouze na pěsti, ve třetím finále?

Frederic, kterého si v kanadském klubu považují a jemuž už chystají nový kontrakt (dohoda je prý prakticky hotová), si počíhal na Sama Bennetta.

A začal mu sázet krosčeky do zad. S takovou intenzitou, že mu při posledním hůl rupla. NHL se rozhodla své hvězdy nechránit, obešlo se to bez dodatečného trestu.

O Bennettovi a jeho formě lakonicky prohodil: „Je to stejný hráč, na jakého jsem narazil v play-off v posledních dvou letech… nezměnil se. Trefil jsem ho hokejkou, ta praskla, bylo z toho vyloučení…”

Everything stemmed from Trent Frederic breaking his stick with cross-checks on Sam Bennett ???? pic.twitter.com/DDuNQe2M3g — Gino Hard (@GinoHard_) June 10, 2025

Po suspendaci volal kdekdo, zlomení karbonové tyče o nejlepšího střelce vyřazovacích bojů a aktuálně největšího favorita na zisk Conn Smythe Trophy nakonec nestačilo ani na pokutu.

Tu si za své chování ve třetím střetu s Floridou odnesl jen výrazný zadák Jake Walman (ano, ten co se vysmál Tomáši Noskovi). Přišel celkem o 5 000 dolarů – za hrubost vůči Mattu Tkachukovi a také za stříkání vodou na lavičku Panterů.

NEWS: #Oilers defender Jake Walman has been fined $5,000 for roughing #TimeToHunt forward Matthew Tkachuk, and an additional $5,000 for “an incident involving Florida’s bench.” #LetsGoOilers pic.twitter.com/HXJwrQaP5X — NHL News (@PuckReportNHL) June 10, 2025

Ani jeden z dua Frederic, Walman každopádně v noci na patek nebude na ledě chybět. A prvně jmenovaný burcuje: „Musíme se vrátit ke své hře!”

Čtvrtý díl finálové série totiž bude zcela klíčový. Bude se v něm lámat (snad jen) chleba…

