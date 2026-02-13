Francie jako varovný prst: Rozpačitá kanonáda i český blackout

13. února 19:17Dominik Dubovči
(MILÁN, od našeho zpravodaje) Druhé představení reprezentace v Miláně bylo jako jízda na horské dráze. Začátek ozdobily pěkné góly, pak neuvěřitelně nastoupili Francouzi. Třemi góly v pěti minutách ale Čechy nesložili, vedení si nakonec Pastrňákova parta vzala zpět.
Češi naskočili do utkání s pozměněnými útoky, bez zraněného Rutty a s Vladařem v brance. Naopak za Francouze naskočil brankář s českými kořeny Martin Neckar.
Hned ve druhé minutě musel řešit nepříjemnou teč Kašeho. O střídání později to byl zase Pastrňák, který pálil po křižné nabídce Hertla. V šesté minutě zbytečně fauloval Crinon u francouzské střídačky a přesilovou hru Češi rychle využili. Pastrňák se u modré čáry prohodil s Hronkem a vytvořil palebnou pozici pro Nečase, který razantně umístil puk k tyči – 1:0.
Olympijskou premiéru krátce poté prožili sedmý bek Ticháček i třináctý forvard Chlapík. První český útok nadále dostával Francouze pod tlak, dalším střelcem se ale stal obránce. V 13. minutě Kempný využil volného prostoru a vybruslil od mantinelu až na střed, odkud golfákem málem protrhl síť.
Na startu druhé třetiny ovšem fauloval Hertl a Francouzi výhodu využili díky tlaku do českého brankoviště. Vladař byl rozhozený, odražený puk si našel Louis Boudon a do odkryté klece snížil na 1:2.
Po ztrátě puku u modré čáry brzy do brejku dvou na jednoho ujeli Bertrand s Boudonem a druhý jmenovaný s přehledem pověsil puk pod víko – bek Kempný i brankář Vladař byli bez šance, Francie vyrovnala!
Vzápětí měl šanci z blízka Pastrňák, tváří v tvář Neckarovi se ale přízemním pokusem neprosadil. A prakticky z dalšího protiútoku poslal Francii do vedení Hugo Gallet. Ze sedmé střely na Vladaře se tak vyklubal už třetí gól reprezentantů galského kohouta.
Strašidelnou pětiminutovku chtěl pak Gudas odčinit tvrdým hitem, Češi se snažili o tlak, soupeř houževnatě bránil. Fanoušci v hale mezitím spontánně oslavovali zlato Metoděje Jílka, který v rychlobruslařském závodě na 10 000 metrů vyhrál zlato na druhém konci Milána.
A fanoušky potěšil i jejich hokejový hrdina. David Pastrňák nejprve ujel s Flekem do přečíslení, pak ještě vytvořil prostor pro Palátovu střelu z mezikruží. A nakonec Pasta sám nachytal Neckare chytrou střelou k tyči z úhlu – 3:3!
Jen půl minuty před koncem druhé třetiny pak Francouzi špatně vystřídali, čehož si všiml Hronek a vyslal své spoluhráče do brejku tří na nikoho! Stránský situaci sehrál s Faksou, zakončil do prázdné a v oslabení vrátil Česku vedení.
O zvýšení se na startu třetí části postaral Filip Chlapík, který si našel padající puk po ráně Nečase od modré a doklepl jej za záda francouzského brankáře. Hned střídání poté si najel za obranu český kapitán a brejk proměnil zkušeně. Bekhendem pod horní tyč vyhnal Červenka Neckare z branky. Utkání se pak spíše už dohrávalo. Bavili se hlavně fanoušci...
ČESKO – FRANCIE 6:3 (2:0, 2:3, 2:0)
Branky a nahrávky: 6. Nečas (Pastrňák, Hronek), 14. Kempný (Stránský, Faksa), 34. Pastrňák (Palát, Kempný), 40. Stránský (Faksa, Hronek), 42. Chlapík (Nečas, Kämpf), 42. Červenka (Sedlák, Špaček) – 22. Boudon (Da Costa, Auvitu), 25. Boudon (Bertrand), 26. Gallet (Bertrand, Boudon).
Rozhodčí: Ansons (LAT) Furlatt – MacPherson, Wyonzek (CAN)
Vyloučení: 2:3
Využití: 1:1
Střely na branku: 32:12.
Diváci: 11 500.
Francie: Neckar (42. Junca) – Guebey, Auvitu, Gallet, Boscq, Cantagallo, Chakiachvili, Crinon – Fabre, Bellemare, Da Costa – Dair, Boudon, Texier – Bertrand, Ritz, Rech – Treille, Addamo, Douay – Bozon. Trenér: Treille.
Česko: Vladař – Hronek, Šimek, Gudas, Kempný, Kundrátek, Špaček, Ticháček – Pastrňák, Hertl, Palát – Nečas, Kämpf, Kubalík – Kaše, Sedlák, Červenka – Stránský, Faksa, Flek – Chlapík. Trenér: Rulík.
|TÝM
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|SKÓRE
|BODY
|1.
|
Kanada
|1
|1
|0
|0
|0
|5:0
|
3
|2.
|Švýcarsko
|1
|1
|0
|0
|0
|4:0
|3
|3.
|Česko
|2
|1
|0
|0
|1
|6:8
|
3
|4.
|Francie
|2
|0
|0
|0
|2
|3:10
|0
Pátek 13. února:
21:10 Kanada – Švýcarsko (sk. A, Santa Giulia)
Sobota 14. února:
12:10 Švédsko – Slovensko (sk. B, Santa Giulia)
12:10 Německo – Lotyšsko (sk. C, Milano Rho)
16:40 Finsko – Itálie (sk. B, Santa Giulia)
21:10 USA – Dánsko (sk. C, Santa Giulia)
Neděle 15. února:
12:10 Švýcarsko – Česko (sk. A, Santa Giulia)
16:40 Kanada – Francie (sk. A, Santa Giulia)
19:10 Dánsko – Lotyšsko (sk. C, Milano Rho)
21:10 USA – Německo (sk. C, Santa Giulia)
Úterý 17. února:
12:10 1. osmifinále (Santa Giulia)
12:10 2. osmifinále (Milano Rho)
16:40 3. osmifinále (Santa Giulia)
21:10 4. osmifinále (Santa Giulia)
Středa 18. února:
12:10 1. čtvrtfinále (Santa Giulia)
14:10 2. čtvrtfinále (Milano Rho)
16:40 3. čtvrtfinále (Santa Giulia)
21:10 4. čtvrtfinále (Santa Giulia)
Pátek 20. února:
16:40 1. semifinále (Santa Giulia)
21:10 2. semifinále (Santa Giulia)
Sobota 21. února:
20:40 Utkání o 3. místo (Santa Giulia)
Neděle 22. února:
14:10 Finále (Santa Giulia)
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.