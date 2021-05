Frajer, co láme zápasy! Z Nečase je smrtící zbraň Hurikánů, uchvátil kouče i kumpány

Když fanoušci Caroliny viděli dva parádní góly Martina Nečase proti nashvillským Predátorům, rozhodli se svému oblíbenci poděkovat nevšedním způsobem. Přeházeli písmena v obřím nápisu "CANES" na "NECAS." Výstižné. Zápas číslo pět patřil právě náramně nadanému pracantovi z Moravy. A Nečas o sobě dal vědět také v šestém, konečném mači atraktivní série. To když nezištnou pomocí umetl cestu pro skórujícího Brocka McGinna. Suma sumárum, do druhého kola play-off jde "Neči" s kvintetem bodů na kontě. Coby druhý nejproduktivnější český hokejista a druhý muž klubového bodování.

Rychlost, šikovnost a píle.

To jsou přednosti, jež z Nečase dělají takřka dokonalý prototyp hráče pro současný hokej. A také jednoho z tahounů Caroliny.

Hurikánům v základní části pomohl 41 body, hned 14krát skóroval. Co je důležitější, ač není žádná hrana, co by vyhrála každý souboj u mantinelu, dvaadvacetiletý machr válí také ve vyřazovacích bojích. Díky tomu, že chytře využívá své nejvýraznější kvality.

Když v pátém duelu nabral ve středním pásmu rychlost, všiml si, že proti sobě nemá obránce, ale útočníka. "Přejít přes ně bývá jednodušší," blesklo mu hlavou. A tak se prohnal kolem Filipa Forsberga a uháněl podél mantinelu dál.

Co s pukem? "Nejdřív jsem samozřejmě hledal volné spoluhráče a chtěl jsem jim nahrát. Ale pak jsem si všiml, že Juuse Saros je hodně vyjetý z branky, tak jsem to vzal na sebe," popisoval později své myšlenkové pochody.

Akce mu vyšla na jedničku, obtočil se kolem klece a skóroval. 2:2, srovnáno!

Martin Nečas skóruje po objetí branky! Poprvé dává v play-off za jeden večer dva góly:

"Už jsem to párkrát zkoušel v základní části," připomněl Nečas zámořským novinářům, že jde o jeho osvědčený manévr. Podobně se trefil před pár měsíci proti Modrokabátníkům z Columbusu, načapal Elvise Merzlikinse.

"Je to frajer, co díky svému talentu dokáže zvrátit průběh utkání," smekl před ním carolinský kapitán Jordan Staal. "Je to výjimečný hokejista," přispěchal s pochvalou Jacob Slavin, elitní bek Hurricanes.

Před Nečasem smekl také nadmíru spokojený kouč Rod Brind'Amour. "Svým uměním nás Martin vrátil do hry, sám o sobě. To on nám dal šanci zápas číslo 5 vyhrát," povídal. Nečas se postaral v normální hrací době o obě trefy Canes, pak rozhodl Staal.

I během dalšího večera byl Nečas vidět. To když asistoval u trefy McGinna. V pravý čas mu odstrčil stranou bránícího hráče a uvolnil mu dálnici před branku Predátorů. I taková práce je důležitá.

Pro "Nečiho" skončila zaslouženou odměnou. Radostí z gólu, kladného bodu do statistiky plus/mínus a také asistencí. Celkem má po prvním kole bilanci 2+3, víc než pět bodů má v Carolině jen Sebastian Aho, kat Nashvillu.

Teď se Hurikáni už soustředí na dalšího soupeře. Tampu. Proti té během sezony Nečas zářil. S osmi body byl z Brind'Amourova kádru v soubojích s Bolts nejúspěšnější. Naváže v blížící se sérii na skvělé výkony proti obhájcům Stanley Cupu?

