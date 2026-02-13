Forsberg na OH: 67 sekund s Italy, pak štěk v derby. Z nejlepšího šutéra je 13. útočník

13. února 16:00Tomáš Zatloukal
Kouč Švédů Sam Hallam na sebe opět strhl pozornost nečekanými manévry. Opět ve spojitosti s hvězdami NHL. Poté co na olympiádu ani napodruhé nenominoval Mattiase Ekholma, zaujal i krok vůči dvěma zkušeným plejerům v zahajovacím zápase s Italy. O co přesně šlo? Filip Forsberg, který se 24 góly vládne mezi krajany v NHL, odehrál jen 67 sekund a musel se spokojit s rolí 13. forvarda. Že z toho nebyl nadšený, je jasné už jen z faktu, že poté odmítl poskytnout novinářům rozhovor. V derby s Finskem plnil stejnou úlohu a ani tentokrát neodehrál dvojciferný počet minut.
Hallam se kurážných kroků nebojí.
To už se o perspektivním trenérovi Tre Kronor, který je spojován s možným budoucím angažmá v NHL, dobře ví. Má pověst bystrého machra, co spoléhá na data a je přesvědčený o své cestě. Stojí si za svým.
A že to někdy přináší kontroverzní momenty?
To je daň, kterou je Hallam ochoten zaplatit. Když čelil otázkám ohledně Forsberga a Olivera Ekmana-Larssona, kterého proti Itálii nepustil do hry vůbec, suverénně prohodil: "Vypadal bych jako blbec, kdybych do utkání nešel s 13 útočníky a 7 beky a někdo by utrpěl zranění."
Olympijská pravidla takový komfort umožňují.
Na rozdíl od NHL nebo třeba loňského podniku 4 Nations. "Je to dáno formátem turnaje. Teď zkrátka mám možnost mít v sestavě o obránce a forvarda navíc."
Jinou debatou ovšem je, proč ona pozice rezervy na střídačce vyšla právě na Forsberga s Ekmanem-Larssonem. Píše o zbytečném luxusu mít tak produktivního borce, jakým je tahoun Nashvillu, prakticky navíc. A že je ho zbytečné takhle razantně šetřit.
Minuta a 7 sekund na ledě? To je štěk. A devět minut proti Finům? Jakbysmet, obzvlášť u hráče, který je zvyklý z klubové úrovně na dvojnásobnou porci a postavení jednoho z lídrů.
Zároveň je to signál o tom, jak Hallam o Forsbergovi smýšlí. Že věří jiným hráčům podstatně víc a úplně nedoceňuje jeho kumšt. Nevešel se mu do žádné ze čtyř lajn... prý že se pro bottom six, tedy třetí a čtvrtou řadu, nehodí.
Až ironicky působilo Hallamovo vyjádření o Forsbergově výkonu s italskou repre: "Když byl na ledě, vedl si skvěle." Nakládali byste takhle s nejlepším kanonýrem, kterého v NHL máte? Nebo byste z něj udělali alespoň zbraň pro přesilovky, když už třeba máte pochyby ohledně jeho přínosu ve hře pět na pět?
Hallam není sám, třeba Američané svého nejprodukivnějšího hokejistu Jasona Robertsona nechali doma... Výjimečné individuality, jako Connora Bedarda či Matthewa Schaefera, nevzala ani Kanada.
Ekman-Larsson byl se svou rolí proti domácím smířený, ví, že Švédové mají v defenzívě ohromný přetlak. A dokonce na téma prosezeného mače na střídačce zavtipkoval: "Dělal jsem si legraci, že mám ten nejlepší divácký flek v hale."
A dodal, že jeho situaci netřeba zbytečně nafukovat.
Hallam to vidí podobně, přičemž přidává ještě jeden zajímavý pohled. Je pro něj velkou výzvou rozdělit čas mezi mantinely, který je jasně daný a omezený, pro takovou plejádu kvalitních hokejistů. Švédsko rozhodně má z čeho vybírat...
"Musíte být fakt dobrý, abyste se dostal do 25členné nominace. A já pak přitom nemohu nasadit naráz všech 25 kluků... V průběhu turnaje budeme potřebovat každého, koho tu máme. Ale zároveň nemohou hrát všichni," povídal po úvodní partii.
A dodal: "Třeba bude hrát Filip příště mnohem víc." Počkejte si... Výsledkem je další mač v roli útočné třináctky, navíc šlo o prestižní střet s finským nároďákem. S největším rivalem.
Při prohře 1:4 stihl 13 střídání, méně jich měl už jen, hádejte, "OEL".
Forsberg jistě neletěl na olympiádu s vizí, že bude na hraně sestavy....
Že to, když si jeden vybaví i Eklhomovu záležitost, obecně budí dojem, že se Hallam chová k uznávaným personám příliš riskantně a přezíravě? Takhle nepřemýšlí, před očima má cíl a jde za ním. Chce pro svou vlast úspěch.
A věří, že ty, které do Milána vzal, ve jménu kolektivu potlačí ega. Se slovy: "Hrajeme tu za naši zemi!" Kdo ví, zda to Forsberg dokáže. Po 67 sekundách na úvod a po devíti minutách se Suomi. Onen vynechaný rozhovor mluví sám za sebe.
I bez slov zkušeného Predátora.
