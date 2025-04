St. Louis Blues předvádí v posledních týdnech neskutečný hokej. Nejen, že se týmu začalo dařit konečně sbírat výhry, Bluesmani jich dokonce posbírali už dvanáct v řadě! Tím vytvořili nový rekord této organizace a zároveň také nový rekord této sezony. Před začátkem play-off se St. Louis dostalo do takové formy, že se jejich předpokládaní soupeři pro první kolo nejspíš na vzájemné bitvy zrovna netěší.

Ještě před přestávkou kvůli turnaji Four Nations se St. Louis krčilo na 12. místě Západní konference s 56 body a nepředpokládalo se, že by došlo k nějakému zázračnému obratu. Naopak se zdálo, že tým, jenž měl hodně propustnou obranu, čeká třetí rok bez play-off.

Jenže podceňovaná Montgomeryho parta začala makat. Pod vedením kouče, kterého Boston v listopadu propustil a okamžitě ho angažovalo St. Louis, začali Bluesmani po pauze kouzlit. Během tří týdnů vyhráli šest z deseti zápasů a posunuli se tabulkou na desátou pozici.

To nejlepší ale teprve následovalo. Od 14. března, kdy St. Louis prohrálo na ledě Pittsburghu, nastartovalo vítěznou šňůru, která momentálně čítá už dvanáct zápasů! O jedno vítězství překonalo sezonní rekord Winnipegu a o jedno vítězství pak překonalo vlastní rekord ze sezony 2018/19, kdy si nakonec dokráčelo pro Stanley Cup.

„Je to skvělé,“ radoval se po nočním vítězství 5:4 nad Coloradem brankář Jordan Binnington, který byl součástí týmu i při předchozím rekordu v roce 2019. „Je dobré si takové chvíle užívat, obzvlášť doma. Hrát tady je teď opravdu zábava a je vidět, že všude kolem panuje dobrá energie.“

V tuto chvíli se zásluhou vítězné série drží St. Louis na pozici první divoké karty v Západní konferenci. Náskok na první nepostupující tým, kterým je Calgary, činí osm bodů. Na Minnesotu, která prohrála čtyřikrát v řadě a drží post druhé divoké karty, mají Blues náskok čtyř bodů.

„Jsem hrdý na to, že tato parta hráčů byla schopna překonat všechny nepříznivé okolnosti, které jsme letos měli,“ řekl trenér Jim Montgomery. „Ať už jsme si je způsobili sami, nebo ne, na tom nezáleží. Překonali jsme to. Na to, čeho tahle parta dosáhla, jsem hrdý."

Při současné formě pak ještě přitom není zcela ze hry, že by se hokejisté St. Louis mohli pokusit posunout před Colorado na třetí místo Centrální divize, byť ztráta činí pět bodů a do konce základní části odehrají už jen čtyři utkání. Mnohem více pravděpodobné tedy je, že St. Louis zakončí základní část na sedmém místě Západní konference a v play-off vyzve vítěze Pacifické divize. To by bylo v tuto chvíli Vegas, na které se ale mohutně tlačí Los Angeles.

Ať už ale bude soupeřem St. Louis v play-off kdokoliv, jedno je jisté - podcenit Montgomeryho partu nemůže.

