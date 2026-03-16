Flyers si vybojovali play-off, poslední zápas pro brankáře Quicka

14. dubna 6:54Radim Sochor
Na dnešním menu kanadsko-americké NHL bylo deset utkání. Nejvíce branek padlo v Torontu, kde Dallas ovládl jedenácti gólovou přestřelku a zvítězil 6:5. Flyers zvládli veledůležitý souboj s Carolinou a zajistili si pozici v letošním play-off.
Souboj mezi Philadelphií a Carolinou se nevyvíjel pro domácí Flyers vůbec dobře. Canes se v 16. minutě dostali do dvoubrankového vedení, ve druhé třetině ale domácí přidali na otáčkách a během dvou minut dokázali díky mladým puškám Zegrasovi a Mičkovovi vyrovnat. Zápas dospěl až do nájezdů, ve kterých Dan Vladař nepustil ani jeden kotouč za svá záda a značně tak pomohl k tomu, že se Flyers po gólu ve čtvrté sérii mohli radovat z play-off.
Brankář Jonathan Quick zažil derniéru v NHL. Nebyla však vítězná, Rangers padli na půdě Floridy 2:3. Majitel dvou Stanley Cupů si připsal pouhých 14 zákroků, neboť Rangers v zápase byli jasně lepším týmem. Nedokázali ale přetavit vybudované šance v góly, a tak vynikl spíše výkon Tarasova, jenž si připsal 24 úspěšných zákroků a stal se druhou hvězdou zápasu.
Tampa Bay Lightning – Detroit Red Wings
4:3pp (1:1, 2:0, 0:2 – 1:0)
Branky a nahrávky
18. C. Geekie (Bjorkstrand), 36. Černák (McDonagh, Girgensons), 39. Guentzel (Kučerov, Moser), 61. Kučerov (Point) – 6. Perron (Compher, Chiarot), 43. Kasper (J. van Riemsdyk, Faulk), 56. DeBrincat (P. Kane)
Statistika
Střely na bránu: 22 – 30 | Přesilová hra: 0/1 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 2
Kdo se postavil do brankoviště?
Andrej Vasilevskij (TBL) – 27 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,0 %, odchytal 60:27
Cam Talbot (DET) – 18 zákroků, 4 OG, úspěšnost 81,8 %, odchytal 60:27
Česká a slovenská stopa
Erik Černák (TBL) – 1+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:42
Tři hvězdy utkání
1. Nikita Kučerov (TBL) 1+1
2. Patrick Kane (DET) 0+1
3. Jake Guentzel (TBL) 1+0
Florida Panthers – New York Rangers
3:2 (2:1, 0:1, 1:0)
Branky a nahrávky
10. Reinhardt (Björnfot, Hinostroza), 12. Samoskevich, 59. Reinhardt (Kunin, Sebrango) – 16. M. Robertson (Laba), 38. Perreault (Fox, Lafrenière)
Statistika
Střely na bránu: 17 – 26 | Přesilová hra: 0/1 – 0/3 | Trestné minuty: 8 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Daniil Tarasov (FLA) – 24 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,3 %, odchytal 60:00
Jonathan Quick (NYR) – 14 zákroků, 3 OG, úspěšnost 82,4 %, odchytal 58:17
Česká a slovenská stopa
Marek Alscher (FLA) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 22:04
Tomáš Nosek (FLA) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 15:50
Jaroslav Chmelař (NYR) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 10:33
Adam Sýkora (NYR) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 09:57
Tři hvězdy utkání
1. Cole Reinhardt (FLA) 2+0
2. Daniil Tarasov (FLA) 24 zákroků
3. Jonathan Quick (NYR) 14 zákroků
Philadelphia Flyers – Carolina Hurricanes
3:2sn (0:2, 2:0, 0:0 – 0:0)
Branky a nahrávky
28. Mičkov (Barkey, Cates), 31. Zegras (Martone, Foerster), rozh. náj. Foerster – 9. Nadeau (Ehlers, S. Walker), 16. Ehlers (Stankoven, Blake)
Statistika
Střely na bránu: 20 – 26 | Přesilová hra: 1/2 – 1/1 | Trestné minuty: 2 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Daniel Vladař (PHI) – 24 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,3 %, odchytal 64:59
Brandon Bussi (CAR) – 18 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,0 %, odchytal 64:51
Česká a slovenská stopa
Tři hvězdy utkání
1. Tyson Foerster (PHI) 0+1
2. Matvej Mičkov (PHI) 1+0
3. Nikolaj Ehlers (CAR) 1+1
Toronto Maple Leafs – Dallas Stars
5:6 (3:0, 0:3, 2:3)
Branky a nahrávky
3. Tavares (Nylander), 15. Quillan (Lorentz), 16. Nylander (McCabe, Benoit), 42. Domi (Nylander, Knies), 45. N. Robertson (Stecher, Knies) – 21. Bourque, 26. Bourque (J. Robertson, Duchene), 30. J. Robertson (Duchene, Bourque), 49. W. Johnston (Rantanen, Harley), 50. Hyry, 55. Bourque (Duchene, Petrovic)
Statistika
Střely na bránu: 27 – 32 | Přesilová hra: 1/2 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Artur Achťamov (TOR) – 26 zákroků, 6 OG, úspěšnost 81,3 %, odchytal 59:05
Casey DeSmith (DAL) – 22 zákroků, 5 OG, úspěšnost 81,5 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Radek Faksa (DAL) – 0+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 12:51
Tři hvězdy utkání
1. Mavrik Bourque (DAL) 3+1
2. Matt Duchene (DAL) 0+3
3. William Nylander (TOR) 1+2
St. Louis Blues – Minnesota Wild
6:3 (1:2, 3:1, 2:0)
Branky a nahrávky
2. Parayko (R. Thomas, Snuggerud), 25. Stenberg (Tucker, Toropčenko), 25. Bučněvič (Kyrou, C. Fowler), 37. Lindstein (Drouin, Dvorský), 44. Neighbours, 57. Snuggerud – 15. N. Foligno (Trenin, Daemon Hunt), 20. Jurov (Tarasenko, M. Johansson), 22. McCarron (N. Foligno)
Statistika
Střely na bránu: 22 – 31 | Přesilová hra: 0/4 – 1/5 | Trestné minuty: 15 – 13
Kdo se postavil do brankoviště?
Joel Hofer (STL) – 28 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,3 %, odchytal 59:50
Filip Gustavsson (MNS) – 16 zákroků, 5 OG, úspěšnost 76,2 %, odchytal 58:49
Česká a slovenská stopa
Dalibor Dvorský (STL) – 0+1, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 15:31
Tři hvězdy utkání
1. Colton Parayko (STL) 1+0
2. Pavel Bučněvič (STL) 1+0
3. Jake Neighbours (STL) 1+0
Nashville Predators – San Jose Sharks
2:3 (0:0, 0:1, 2:2)
Branky a nahrávky
56. Evangelista (Perbix, Ufko), 59. Evangelista (Ufko, Josi) – 30. Černyšov (Eklund, Misa), 44. Celebrini (Černyšov, W. Smith), 59. Celebrini (Graf, Wennberg)
Statistika
Střely na bránu: 27 – 23 | Přesilová hra: 0/1 – 1/1 | Trestné minuty: 2 – 2
Kdo se postavil do brankoviště?
Justus Annunen (NSH) – 20 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 58:08
Alex Nedeljkovic (SJS) – 25 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,6 %, odchytal 59:53
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Alex Nedeljkovic (SJS) 25 zákroků
2. Macklin Celebrini (SJS) 2+0
3. Luke Evangelista (NSH) 2+0
Chicago Blackhawks – Buffalo Sabres
1:5 (1:1, 0:1, 0:3)
Branky a nahrávky
4. Greene (Michejev) – 20. Norris (Doan), 33. T. Thompson (Tuch), 46. Tuch (Dahlin, Stanley), 52. T. Thompson (Dahlin, Zucker), 59. McLeod (Benson, Power)
Statistika
Střely na bránu: 16 – 26 | Přesilová hra: 0/5 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 10
Kdo se postavil do brankoviště?
Spencer Knight (Chicago) – 21 zákroků, 5 OG, úspěšnost 80,8 %, odchytal 59:41
Ukko-Pekka Luukkonen (Buffalo) – 15 zákroků, 1 OG, úspěšnost 93,8 %, odchytal 00:00
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Tage Thompson (BUF) 2+0
2. Alex Tuch (BUF) 1+1
3. Rasmus Dahlin (BUF) 0+2
Edmonton Oilers – Colorado Avalanche
1:2sn (0:0, 1:1, 0:0 – 0:0)
Branky a nahrávky
36. McDavid (Savoie, Bouchard) – 30. Malinski (N. Roy), rozh. náj. MacKinnon
Statistika
Střely na bránu: 31 – 31 | Přesilová hra: 0/3 – 0/4 | Trestné minuty: 8 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Connor Ingram (EDM) – 30 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,8 %, odchytal 64:47
Scott Wedgewood (COL) – 30 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,8 %, odchytal 64:59
Česká a slovenská stopa
Martin Nečas (COL) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 29:08
Tři hvězdy utkání
1. Connor Ingram (EDM) 30 zákroků
2. Scott Wedgewood (COL) 30 zákroků
3. Connor Murphy (EDM) 0+0
Vegas Golden Knights – Winnipeg Jets
6:2 (0:0, 2:0, 4:2)
Branky a nahrávky
28. Stone (Eichel), 39. R. Smith (Hanifin, Andersson), 41. Barbašov (Eichel, Hanifin), 44. Andersson (Stone, Barbašov), 46. Dorofejev (Stone, Eichel), 48. Eichel – 43. Vilardi (C. Miller, Scheifele), 45. Scheifele (Connor, Vilardi)
Statistika
Střely na bránu: 38 – 23 | Přesilová hra: 2/7 – 1/5 | Trestné minuty: 14 – 18
Kdo se postavil do brankoviště?
Carter Hart (VGK) – 21 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,3 %, odchytal 59:51
Connor Hellebuyck (WPG) – 32 zákroků, 6 OG, úspěšnost 84,2 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Tomáš Hertl (VGK) – 0+0, -1 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:59
Tři hvězdy utkání
1. Jack Eichel (VGK) 1+3
2. Mark Stone (VGK) 1+2
3. Rasmus Andersson (VGK) 1+1
Seattle Kraken – Los Angeles Kings
3:5 (0:2, 0:1, 3:2)
Branky a nahrávky
42. Larsson (Beniers, Schwartz), 49. Gaudreau (Kakko), 58. McMann (Beniers, Stephenson) – 3. Byfield, 14. Byfield, 28. T. Moore (Laferriere), 53. Kempe (Kopitar, T. Moore), 60. Laferriere (Edmundson)
Statistika
Střely na bránu: 31 – 30 | Přesilová hra: 0/0 – 1/2 | Trestné minuty: 11 – 7
Kdo se postavil do brankoviště?
Niklas Kokko (SEA) – 25 zákroků, 4 OG, úspěšnost 86,2 %, odchytal 57:41
Anton Forsberg (LAK) – 28 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,3 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Quinton Byfield (LAK) 2+0
2. Trevor Moore (LAK) 1+1
3. Matthew Beniers (SEA) 0+2