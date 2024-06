Flyers se chtějí zbavit Atkinsona. Touží po něm San Jose, hrozí i vyplacení ze smlouvy

Práce pokračuje i ve Philadelphii. Ta se podle zámořské TSN chce zbavit zkušeného útočníka Cama Atkinsona, ve hře jsou prý oba způsoby – výměna, o kterou hodně stojí v Kalifornii, i vyplacení ze smlouvy.

Atkinsonovi zbývá ještě jeden rok do konce smlouvy, která má hodnotu 5,875 milionu dolarů ročně. Pryč jsou ale doby, kdy pravidelně zlobil obrany. Hrál velmi nepravidelně a vzhledem k tomu, že nedostává roli, kterou by si přál, by mohlo brzy dojít k přesunu.

Novinář Darren Dreger z TSN informoval, že Flyers aktivně prodávají Cama Atkinsona, nebo se alespoň snaží vyřešit budoucnost 35letého útočníka. Podle Dregera jsou v čele jednání San Jose Sharks, ale případnou dohodu může zbrzdit Atkinsonova klauzule o nevyměnitelnosti.

Ze všech týmů v lize není jasnější přestavba než u San Jose. Žraloci skončili v lize s nejhorší bilancí 19-54-9, což jim vyneslo pouhých 47 bodů, a proto se soustředí na to, aby jejich mladí talenti měli co nejlepší podmínky pro rozvoj. V příštím ročníku se v týmu pravděpodobně objeví centr Will Smith a jednička draftu Macklin Celebrini. A GM Mike Grier je bude chtít obklopit kvalitními veterány, aby jim usnadnil vývoj.

Právě v tom může Cam Atkinson pomoci. Vedení Flyers o Atkinsonovi a jeho vlivu na kabinu vždy básnilo, i trenér John Tortorella ho v tomto ohledu v Columbusu chválil. I když Atkinson už možná není nejlepším hráčem na ledě, San Jose by mohlo získat hodnotu v jeho vlivu mimo led.

Podle Dregerovy informace to ale vypadá, že Žraloci jsou na Atkinsonově seznamu deseti týmů, kam nechce být vyměněn. Pokud by Atkinson dohodu odmítl, zůstaly by na stole téměř všechny možnosti, kam dál.

Flyers by se mohli poohlédnout po jiné výměně, ale je těžké si představit, že by zájem o něj byl extra silný. Týmy, zejména ty, které bojují o titul, nechtějí za hráče, jako je Atkinson, utrácet výrazné peníze.

Je tu také možnost vyplacení ze smlouvy, pokud by Flyers byli pevně rozhodnuti Atkinsona z týmu vyjmout. Pokud by to Flyers udělali, ušetřili by v další sezoně 3,5 milionu dolarů, potom by ale platili 1,7 milionu dolarů. To sice není konec světa, ale je otázka, jestli Atkinsonův odchod z týmu stojí za dodatečný zásah do stropu za dva roky.

Nakonec je tu možnost, že Atkinson zůstane v týmu Flyers. Co nejhoršího se stane? Flyers budou mít jeho plat v posledním roce smlouvy a buď to nějak dojede, nebo najde lepší výkonnost a třeba ho budou mít šanci vyměnit při uzávěrce přestupů. Indicie však naznačují, že se ho chtějí zbavit co nejdříve.

