Flyers chtějí ukradnout Anaheimu Carlssona. Dorovnají Ducks offer sheet?

3. července 21:26Jan Šlapáček
Tohle může být pořádná krádež. Flyers se pokouší za rekordní kontrakt z Anaheimu do svého týmu přetáhnout útočníka Lea Carlssona, který je aktuálně chráněným volným hráčem.
Během poklidného pátečního večera dorazila ze zámoří zpráva, která pořádně rozvíří v následujících dnech vody NHL. Leo Carlsson dostal jako chráněný volný hráč od Flyers nabídku pětiletého kontraktu v hodnotě devadesáti milionů dolarů a mladý švédský útočník se ji rozhodl přijmout.
Vedení Ducks má aktuálně jeden týden na to, aby se rozmyslelo, zda-li nabídku Philadelphie dorovná a švédského útočníka udrží ve svém týmu. Anaheim podobný scénář na začátku léta očekával a dával v posledních dnech najevo, že je na podobný případ připraven a dorovná jakoukoli nabídku. I z tohoto důvodu nebyl na trhu příliš aktivní, aby si udržel místo pod platovým stropem.
We have tendered an offer sheet to Anaheim center Leo Carlsson. The offer is a five-year contract worth an average annual value (AAV) of $18M, which would require four of the Flyers first-round draft picks in each of the next four seasons as compensation. https://t.co/nfhD4h6nEc
— Philadelphia Flyers (@NHLFlyers) July 3, 2026
Kdyby se nakonec celá situace vyvinula jinak a Ducks se rozhodli o klíčového centra přijít, od Flyers by jako odškodnění obdrželi hned čtyři volby v prvním kole draftu.
Ať se situace vyvine jakkoliv, tak jedno je jisté. Carlsson se stane nejlépe placeným hráčem NHL a ročně bude zatěžovat platový strop Ducks/Flyers částkou 18 milionů dolarů. O jeden milion překoná kontrakt Kirilla Kaprizova.