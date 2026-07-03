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NHL

Flyers chtějí ukradnout Anaheimu Carlssona. Dorovnají Ducks offer sheet?

3. července 21:26

Jan Šlapáček

Tohle může být pořádná krádež. Flyers se pokouší za rekordní kontrakt z Anaheimu do svého týmu přetáhnout útočníka Lea Carlssona, který je aktuálně chráněným volným hráčem.

Během poklidného pátečního večera dorazila ze zámoří zpráva, která pořádně rozvíří v následujících dnech vody NHL. Leo Carlsson dostal jako chráněný volný hráč od Flyers nabídku pětiletého kontraktu v hodnotě devadesáti milionů dolarů a mladý švédský útočník se ji rozhodl přijmout.

Vedení Ducks má aktuálně jeden týden na to, aby se rozmyslelo, zda-li nabídku Philadelphie dorovná a švédského útočníka udrží ve svém týmu. Anaheim podobný scénář na začátku léta očekával a dával v posledních dnech najevo, že je na podobný případ připraven a dorovná jakoukoli nabídku. I z tohoto důvodu nebyl na trhu příliš aktivní, aby si udržel místo pod platovým stropem.

Kdyby se nakonec celá situace vyvinula jinak a Ducks se rozhodli o klíčového centra přijít, od Flyers by jako odškodnění obdrželi hned čtyři volby v prvním kole draftu.

Ať se situace vyvine jakkoliv, tak jedno je jisté. Carlsson se stane nejlépe placeným hráčem NHL a ročně bude zatěžovat platový strop Ducks/Flyers částkou 18 milionů dolarů. O jeden milion překoná kontrakt Kirilla Kaprizova.

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