Floridě bude obránce Dmitrij Kulikov chybět téměř půl roku

16. října 12:30Jakub Ťoupek
Kulikov, který tento měsíc oslaví 35. narozeniny, se podle všeho zranil minulý týden po střetu s útočníkem Philadelphie Bobbym Brinkem. Den poté jej úřadující dvojnásobní šampioni zařadili na seznam zraněných hráčů, kde už dlouhodobě mají útočníky Aleksandera Barkova, Matthewa Tkachuka a Tomáše Noska.
Ruský obránce byl ve čtvrtečním zápase proti Detroitu nahrazen Uvisem Balinskisem. Florida si ale také stáhla z farmářského týmu Tobiase Björnfota a z waiveru dokonce i Donovana Sebranga. Florida tak má spoustu možností, jak dočasně zalepit díru po Kulikovovi.
První volbou je ale lotyšský obránce, na jehož kariéře se výrazně podílela i česká extraliga. „Očekáváme, že Uvis bude hrát tak, jak umí. Nemá žádný prostor, aby to nedělal. Ale to je pro nás pozitivní. Myslíme si, že nasazujeme hráče, který je velice dobrým hokejistou,“ dodal kouč Floridy.
Tobias Björnfot zatím odehrál za Panthers 15 zápasů, většinu minulé sezóny strávil na farmě, kde si za 50 utkání posbíral 18 bodů, v play-off pak 14 zápasů se 7 body. Donovan Sebrango je pro NHL zatím velká neznámá. V hlavním týmu Ottawy si střihnul 4 starty, zajímavé ale je, že v 17 letech odehrál 5 zápasů ve druhé slovenské lize.
Kulikov zaznamenal v loňské sezóně 13 bodů v 70 zápasech základní části a 5 bodů ve 23 zápasech play-off, čímž pomohl Panthers k druhému titulu v řadě. Nyní se ale dvojnásobný obhájce bude muset obejít bez svého důležitého stavebního kamene obrany.
Nyní čeká levorukého obránce operace zápěstí, která jej vyřadí dle slov Paula Maurice na 5 měsíců. Veterán Dmitrij Kulikov zůstává pod smlouvou do roku 2028 s ročním platem 1,15 milionu dolarů.
Dmitrij Kulikov, který byl vybrán Floridou v prvním kole draftu 2009, má na kontě 247 bodů v 1 020 zápasech základní části za týmy Panthers, Sabres, Jets, Devils, Oilers, Wild, Ducks a Penguins. V 76 zápasech play-off zaznamenal 15 bodů a získal dva prsteny.
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.