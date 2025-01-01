Florida zvládla duel s Chicagem, Šilovs vynuloval Rangers

8. října 6:25Radim Sochor
Sezóna 2025/2026 je v plném proudu! Dnes byly k vidění tři zápasy, pojďme si je postupně zrekapitulovat.
Florida zvládla duel s outsiderem z Chicaga, ale lehké to rozhodně neměla. Po dvou třetinách bylo vyrovnáno 2:2, zápas rozhodl v 50. minutě Boqvist.
Do nové sezóny nevstoupili dobře hráči Rangers. Penguins je v MSG dokázali vynulovat. Šilovs tak zažil povedený debut v novém dresu. Naopak narozdíl od loňské sezóny zažili povedený první zápas hráči Avalanche, kteří zvítězili na ledě LA Kings. A pod toto vítězství se podepsal Martin Nečas hned dvěma góly.
Florida Panthers - Chicago Blackhawks
3:2 (2:1, 0:1, 1:0)
Branky a nahrávky
12. Greer (Gadjovich, Forsling), 15. Verhaeghe (Samoskevich), 50. J. Boqvist (Samoskevich, Rodrigues) – 11. Nazar (Bertuzzi, Teräväinen), 22. Teräväinen (Nazar, Bertuzzi).
Statistika
Střely na bránu: 37 – 20 | Přesilová hra: 1/2 – 0/3 | Trestné minuty: 11 – 9
Kdo se postavil do brankoviště?
Sergej Bobrovskij (FLA) – 18 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,0 %, odchytal 60:00
Spencer Knight (CHI) – 34 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,9 %, odchytal 59:04
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Jesper Boqvist (FLA) – 1+0
2. Mackie Samoskevich (FLA) – 0+2
3. AJ Greer (FLA) – 1+0
New York Rangers - Pittsburgh Penguins
0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
Branky a nahrávky
20. Brazeau (Malkin), 58. Brazeau (Malkin, Mantha), 59. Lizotte (Shea, Dewar).
Statistika
Střely na bránu: 25 – 30 | Přesilová hra: 0/2 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Igor Šesťorkin (NYR) – 27 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,4 %, odchytal 59:37
Arturs Šilovs (PIT) – 25 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Arturs Šilovs (PIT) 25 zákroků
2. Justin Brazeau (PIT) 2+0
3. Igor Šesťorkin (NYR) 27 zákroků
Los Angeles Kings - Colorado Avalanche
1:4 (0:0, 0:3, 1:1)
Branky a nahrávky
56. Fiala (Kempe, Kopitar) – 21. Nečas (MacKinnon, Lehkonen), 27. Malinski, 35. Lehkonen (Makar, MacKinnon), 51. Nečas (Makar, Nelson).
Statistika
Střely na bránu: 25 – 23 | Přesilová hra: 1/4 – 1/6 | Trestné minuty: 17 – 13
Kdo se postavil do brankoviště?
Darcy Kuemper (LAK) – 19 zákroků, 4 OG, úspěšnost 82,6 %, odchytal 57:26
Scott Wedgewood (COL) – 24 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,0 %, odchytal 59:53
Česká a slovenská stopa
Martin Nečas (COL) – 2+0, +2 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 21:12
Tři hvězdy utkání
1. Martin Nečas (COL) 2+0
2. Nathan MacKinnon (COL) 0+2
3. Artturi Lehkonen (COL) 1+1
