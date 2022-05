Florida vyhnala Vaněčka z branky, Rangers dokázali přetlačit Penguins

Stejně jako včera se i dneska tři týmy radují z vyrovnání série. Výrazně lepší výkon podali hokejisté Floridy, kteří se dokázali oklepat a pěti góly vyhnali Vítka Vaněčka na střídačku. Do vítězného konce dotáhli zápasy i Rangers se Stars. Do trháku v sérii se podle očekávání dostalo Colorado, které však vyhrálo až po prodloužení.

NEW YORK RANGERS - PITTSBURGH PENGUINS

5:2 (1:1, 2:1, 2:0)

STAV SÉRIE: 1:1

Rangers dokázali srovnat stav série

Rangers byli v zápase vždycky o krok napřed a ani jednou neprohrávali. Penguins byli dlouho velmi dotěrní a na začátku třetí části měli pár šancí, aby skóre srovnali. Místo toho dal velice šťastný gól Artěmij Panarin a nasměroval svůj tým k vítězství. Skvělý výkon podali oba brankáři.

Branky a nahrávky

7. Copp (Panarin, Braun), 23. Strome (Fox, Panarin), 33. Kreider (Vatrano, Miller), 49. Panarin (Vatrano, Miller), 50. Vatrano (Schneider) – 9. Guentzel (Pettersson, Crosby), 39. Crosby (Rust, Matheson).

Statistické okénko

Střely na bránu: 40 – 41 | Přesilová hra: 1/4 – 0/2 | Trestné minuty: 8 – 12

Kdo se postavil do brankoviště?

Igor Šesťorkin (NYR) – 39 zákroků, 2 OG, úspěšnost 95,1%, odchytal 59:41

Louis Domingue (PIT) – 35 zákroků, 5 OG, úspěšnost 87,5%, odchytal 57:28



Československá stopa v utkání

Filip Chytil (NYR) – 0+0, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 10:43



Tři hvězdy utkání

1. Artěmij Panarin (NYR) – 1+2

2. Igor Šesťorkin (NYR) – 2+0

3. Frank Vatrano (NYR) – 1+2

FLORIDA PANTHERS - WASHINGTON CAPITALS

5:1 (2:0, 3:1, 0:0)

STAV SÉRIE: 1:1

Florida najela na svůj režim

Úvod utkání Floridě příliš nevyšel a na hře nejlepšího týmu základní části byla znát nervozita. Ta z Panthers spadla po dvou slepených gólech a od druhé třetiny rozjeli svoji show. Vše odnesl Vítek Vaněček, který byl po druhé třetině vystřídán.

Branky a nahrávky

17. Ekblad (Barkov), 18. Barkov (Huberdeau, Duclair), 24. Marchment (Montour, Giroux), 36. Lundell (Reinhart, Verhaeghe), 38. Verhaeghe (Gudas, Forsling) – 23. Bäckström (Ovečkin, Carlson).

Statistické okénko

Střely na bránu: 36 – 27 | Přesilová hra: 0/4 – 1/3 | Trestné minuty: 8 – 20

Kdo se postavil do brankoviště?

Sergej Bobrovskij (FLA) – 26 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,3 %, odchytal 60:00

Ilja Samsonov (WSH) – 17 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 20:00

Vítek Vaněček (WSH) – 14 zákroků, 5 OG, úspěšnost 73,7 %, odchytal 39:49



Československá stopa v utkání

Radko Gudas (FLA) – 0+1, účast +2, 0 střel na bránu, 2 TM, čas na ledě 19:47

Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, účast -2, 0 střel na bránu, 0 TM, čas na ledě 18:51

Vítek Vaněček (WSH) – 14 zákroků, 5 OG, úspěšnost zákroků 73,7 %, odchytal 39:49



Tři hvězdy utkání

1. Aleksander Barkov (FLA) – 1+1

2. Aaron Ekblad (FLA) – 1+0

3. Sergej Bobrovskij (FLA) – 26 zákroků

COLORADO AVALANCHE - NASHVILLE PREDATORS

2:1pp. (1:1, 0:0, 0:0 - 1:0)

STAV SÉRIE: 2:0

Colorado se pořádně natrápilo

Tentokrát v brance Nashvillu začal Connor Ingram a byl to on, kdo dal Predators šanci na výhru v tomto zápase. Pětadvacetiletý brankář pochytal Coloradu hned devětačtyřicet střel a deptal střelce domácího celku. Na nerozhodného stavu 1:1 dokráčel duel do prodloužení, ve kterém v 69. minutě rozhodl Cale Makar.

Branky a nahrávky

6. MacKinnon (O'Connor, Johnson), 69. Makar (Sturm, Toews) – 16. Trenin (Josi, Carrier).

Statistické okénko

Střely na bránu: 51 – 26 | Přesilová hra: 0/4 – 0/4 | Trestné minuty: 8 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Darcy Kuemper (COL) – 25 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,2 %, odchytal 68:31

Connor Ingram (NSH) – 49 zákroků, 2 OG, úspěšnost 96,1 %, odchytal 68:31



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Cale Makar (COL) – 1+0

2. Connor Ingram (NSH) – 48 zákroků

3. Nathan MacKinnon (COL) – 1+0

CALGARY FLAMES - DALLAS STARS

0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

STAV SÉRIE: 1:1

Dallas vynuloval Calgary

I ve druhém zápase dokázal jeden z brankářů udržet čisté konto a nyní to byl pro změnu Jake Oettinger, kdo pochytal všech devětadvacet střel soupeře. Dallas se dostal do vedení v 8. minutě zásluhou Joea Pavelskiho a druhý gól přidal v samotném závěru Michael Raffl střelou do prázdné branky.

Branky a nahrávky

8. Pavelski (Robertson), 59. Raffl (Seguin, Hakanpää).

Statistické okénko

Střely na bránu: 29 – 23 | Přesilová hra: 0/3 – 0/2 | Trestné minuty: 12 – 14

Kdo se postavil do brankoviště?

Jacob Markström (CGY) – 21 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,5 %, odchytal 58:39

Jake Oettinger (DAL) – 29 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Radek Faksa (DAL) – 0+0, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 14:19



Tři hvězdy utkání

1. Jake Oettinger (DAL) - 29 zákroků

2. Joe Pavelski (DAL) - 1+0

3. Jacob Markström (CGY) - 21 zákroků

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+