Florida trestala chyby Bostonu! Srovnat sérii dokázali i Dallas s Edmontonem

Druhé vítězství v letošním play-off si dokázala připsat dneska v noci pouze Carolina, která zvládla nástrahy prodloužení. Z vyrovnání v sérii se naopak radují Florida, Dallas a Edmonton.

CAROLINA HURRICANES - NEW YORK ISLANDERS

4:3pp. (1:0, 1:2, 1:1 - 1:0)

STAV SÉRIE: 2:0

Carolina se pořádně nadřela

Hurricanes byli i ve druhém zápase lepším týmem, na vítězství se ale pořádně nadřeli. Islanders dokázali vzdorovat a dokonce se v 50. minutě dostali do vedení. Jaccob Slavin však velmi rychle srovnal a následně v prodloužení rozhodl Jesper Fast.

Carolina za vítězství zaplatila pořádnou cenu, Teuvo Teräväinen si zlomil ruku a musí podstoupit operaci.

Branky a nahrávky

6. Stastny (Slavin, Jarvis), 28. Noesen, 53. Slavin (S. Aho II, Burns), 66. Fast (J. Staal, Burns) – 31. Palmieri (Dobson, Nelson), 40. Barzal (Pelech), 50. Nelson (Palmieri, Dobson).

Statistika

Střely na bránu: 36 – 26 | Přesilová hra: 1/6 – 0/0 | Trestné minuty: 2 – 12



Kdo se postavil do brankoviště?

Antti Raanta (CAR) – 23 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,5 %, odchytal 65:03

Ilja Sorokin (NYI) – 32 zákroků, 4 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 65:03



Česká a slovenská stopa

Martin Nečas (CAR) – 0+0, -2 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 18:26



Tři hvězdy utkání

1. Jesper Fast (CAR) - 1+0

2. Jaccob Slavin (CAR) - 0+2

3. Paul Stastny (CAR) - 1+0

BOSTON BRUINS - FLORIDA PANTHERS

3:6 (0:0, 2:2, 1:4)

STAV SÉRIE: 1:1

Florida trestala svého soupeře

Boston oproti úvodnímu duelu vyrobil hodně chyb a byl za to potrestán. Florida využila téměř každého zaváhání svého soupeře a nasázela mu šest branek. Linus Ullmark tentokrát nepůsobil v brance Bruins tím nejlepším dojmem a svůj tým nedokázal v klíčových chvílích duelu podržet.

V závěru se utkání trošku vymklo kontrole a bylo k vidění hodně potyček. Určitě se tak máme ve třetím zápase na co těšit.

Branky a nahrávky

33. Marchand (Nosek), 38. Bertuzzi (Zacha, Orlov), 59. Hall (N. Foligno, Forbort) – 22. Bennett (Tkachuk), 35. E. Staal (Cousins), 41. Montour (Reinhart, Barkov), 47. Verhaeghe (Tkachuk), 53. Montour (Cousins, White), 58. Luostarinen (Forsling).

Statistika

Střely na bránu: 37 – 30 | Přesilová hra: 1/4 – 0/3 | Trestné minuty: 60 – 32



Kdo se postavil do brankoviště?

Linus Ullmark (BOS) – 24 zákroků, 5 OG, úspěšnost 82,8 %, odchytal 58:34

Alex Lyon (FLA) – 34 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,9 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Pavel Zacha (BOS) – 0+1, -2 účast, 5 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 16:58

David Krejčí (BOS) – 0+0, -3 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:26

David Pastrňák (BOS) – 0+0, -2 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 18:43

Tomáš Nosek (BOS) – 0+1, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 10:47

Radko Gudas (FLA) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 10, čas na ledě 15:38



Tři hvězdy utkání

1. Brandon Montour (FLA) – 2+0

2. Sam Bennett (FLA) – 1+0

3. Matthew Tkachuk (FLA) – 0+2

DALLAS STARS - MINNESOTA WILD

7:3 (2:1, 4:2, 1:0)

STAV SÉRIE: 1:1

Dallas vrátil soupeři porážku

Od Dallasu to byl skvělý ofenzivní výkon, který přinesl sedm gólů a srovnání stavu série. Hlavní hvězdou duelu byl útočník Roope Hintz, kterému se povedlo zkompletovat hattrick. Hodně se bude mluvit i o tahu Wild, kteří do branky poslali Marca-André Fleuryho. Zkušený brankář nepodal vůbec dobrý výkon a skončil s úspěšností zákroků na čísle 77,4.

Branky a nahrávky

5. Hintz (Kiviranta), 12. Seguin (J. Robertson, Heiskanen), 25. Ja. Benn (Hintz, Heiskanen), 26. Dadonov (W. Johnston, Ja. Benn), 37. Dadonov (Heiskanen), 37. Hintz, 53. Hintz (J. Robertson, Heiskanen) – 17. Sundqvist (Nyquist, Dumba), 32. M. Johansson (Boldy, Zuccarello), 33. Gaudreau (Nyquist).

Statistika

Střely na bránu: 31 – 26 | Přesilová hra: 3/6 – 1/5 | Trestné minuty: 40 – 52



Kdo se postavil do brankoviště?

Jake Oettinger (DAL) – 23 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,5 %, odchytal 59:42

Marc-Andre Fleury (MIN) – 24 zákroků, 7 OG, úspěšnost 77,4 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Radek Faksa (DAL) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 14:05



Tři hvězdy utkání

1. Roope Hintz (DAL) - 3+1

2. Jevgenij Dadonov (DAL) - 2+0

3. Miro Heiskanen (DAL) - 0+4

EDMONTON OILERS - LOS ANGELES KINGS

4:2 (2:0, 0:2, 2:0)

STAV SÉRIE: 1:1

Oilers znovu dopustili drama

Edmonton se v úvodní části dokázal dostat zaslouženě do dvoubrankového vedení, cestu za vítězstvím si ale ve druhé třetině pořádně zkomplikoval. Kings v ní dokázali srovnat a do poslední dvacetiminutovky se šlo za vyrovnaného výsledku. Oilers se poučili ze svých chyb z minulého zápasu, brzy se vrátili do vedení a nakonec ho dokázali i udržet.

Branky a nahrávky

3. Ryan (Draisaitl, Nurse), 13. Draisaitl (McDavid, Bouchard), 43. Kostin, 60. E. Kane (Draisaitl) – 35. Danault (Kempe, Anderson), 40. Vilardi (Moore, Gavrikov).

Statistika

Střely na bránu: 37 – 24 | Přesilová hra: 1/1 – 0/4 | Trestné minuty: 8 – 2



Kdo se postavil do brankoviště?

Stuart Skinner (EDM) – 22 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,7 %, odchytal 60:00

Joonas Korpisalo (LAK) – 33 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,7 %, odchytal 59:20



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Klim Kostin (EDM) - 1+0

2. Leon Draisaitl (EDM) - 1+2

3. Phillip Danault (LAK) - 1+0

