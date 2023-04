Florida si vystřílela sedmé utkání! Do druhého kola míří Carolina a Dallas

Hned dvě série z dnešní noci se budou rozhodovat v sedmém zápase. Florida v dramatickém duelu přestřílela Boston a Colorado si dokázalo poradit s nepříjemnou situací na ledě Seattlu. Z postupu do druhého kola play-off se radují v Carolině a Dallasu.

NEW YORK ISLANDERS - CAROLINA HURRICANES

1:2pp. (1:0, 0:0, 0:1 - 0:1)

KONEČNÝ STAV SÉRIE: 2:4

Carolina rozhodla o postupu v prodloužení

Islanders si pokračování série vynutit v domácím prostředí nedokázali. Hurricanes to ale neměli vůbec jednoduché, od desáté minuty prohrávali a museli tvrdě bojovat. Vyrovnání se Carolina dočkala v padesáté minutě a nakonec se o všem rozhodlo v prodloužení. V něm z velkého úhlu vystřelil Paul Stastny a zaskočil jinak skvěle chytajícího Ilju Sorokina.

Hurricanes se ve druhém kole play-off střetnou s lepším z dvojice Devils/Rangers.

Branky a nahrávky

10. Clutterbuck (Pulock, Cizikas) – 50. S. Aho II (Pesce), 66. Stastny (Stepan).

Statistika

Střely na bránu: 34 – 41 | Přesilová hra: 0/3 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Ilja Sorokin (NYI) – 39 zákroků, 2 OG, úspěšnost 95,1 %, odchytal 66:00

Frederik Andersen (CAR) – 33 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,1 %, odchytal 66:00



Česká a slovenská stopa

Martin Nečas (CAR) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 17:55



Tři hvězdy utkání

1. Paul Stastny (CAR) – 1+0

2. Sebastian Aho (CAR) – 1+0

3. Ilja Sorokin (NYI) – 39 zákroků

FLORIDA PANTHERS - BOSTON BRUINS

7:5 (2:1, 1:1, 4:3)

STAV SÉRIE: 3:3

O všem rozhodne sedmý zápas!

Šílené utkání. Na ledě Floridy se zrodila pořádná přestřelka, která nabídla hned dvanáct gólů. Nejvíce strhující bylo třetí dějství, ve kterém se oba týmy přetahovaly o vedení a nakonec úspěšnější byli Panthers, kteří dokázali přežít i závěrečnou hru bez brankáře ze strany Bruins. Celá série se tak rozhodne v sedmém utkání.

V tomto duelu se pořádně ukázal i David Pastrňák, který dal dva góly.

Branky a nahrávky

3. Montour (Tkachuk, Barkov), 14. Tkachuk (Cousins), 30. Barkov (Duclair, Verhaeghe), 48. Dalpe (Luostarinen, Lundell), 51. Tkachuk (Lundell, Forsling), 55. Luostarinen (Montour), 60. Reinhart (Gudas) – 7. Bertuzzi (Marchand, McAvoy), 26. Pastrňák (Marchand, McAvoy), 42. Bertuzzi (Carlo, Marchand), 44. Pastrňák (Bertuzzi, Marchand), 51. DeBrusk (Zacha, Orlov).

Statistika

Střely na bránu: 33 – 34 | Přesilová hra: 2/4 – 3/4 | Trestné minuty: 12 – 14



Kdo se postavil do brankoviště?

Sergej Bobrovskij (FLA) – 29 zákroků, 5 OG, úspěšnost 85,3 %, odchytal 60:00

Linus Ullmark (BOS) – 26 zákroků, 6 OG, úspěšnost 81,3 %, odchytal 58:38



Česká a slovenská stopa

Radko Gudas (FLA) – 0+1, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 15:40

Tomáš Nosek (BOS) – 0+0, -1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 10:33

Pavel Zacha (BOS) – 0+1, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 15:33

David Krejčí (BOS) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 17:44

David Pastrňák (BOS) – 2+0, -1 účast, 7 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 20:30



Tři hvězdy utkání

1. Matthew Tkachuk (FLA) - 2+1

2. Eetu Luostarinen (FLA) - 1+1

3. David Pastrňák (BOS) - 2+0

MINNESOTA WILD - DALLAS STARS

1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

KONEČNÝ STAV SÉRIE: 2:4

Dallas si ohlídal postup

Skvělý výkon ze strany Dallasu je odměněn postupem do druhého kola play-off. Stars měli od samotného začátku tento zápas pod kontrolou a postupně navyšovali své vedení. Wild v závěru dokázali duel mírně zdramatizovat, na víc se ale nezmohli.

Dallas si ve druhém kole zahraje proti jednomu z dvojice Avalanche/Kraken.

Branky a nahrávky

53. Gaudreau (Nyquist, Middleton) – 7. Hintz (Seguin, J. Robertson), 34. W. Johnston (Dadonov, Suter), 40. Marchment (Domi), 60. Domi (Marchment).

Statistika

Střely na bránu: 24 – 33 | Přesilová hra: 0/2 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Jake Oettinger (DAL) – 23 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,8 %, odchytal 60:00

Filip Gustavsson (MIN) – 23 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,5 %, odchytal 40:00

Marc-André Fleury (MIN) – 6 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100%, odchytal 16:41



Česká a slovenská stopa

Radek Faksa (DAL) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 14:04



Tři hvězdy utkání

1. Jake Oettinger (DAL) - 23 zákroků

2. Miro Heiskanen (DAL) - 0+0

3. Roope Hintz (DAL) - 1+0

SEATTLE KRAKEN - COLORADO AVALANCHE

1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

STAV SÉRIE: 3:3

Colorado odvrátilo možné vyřazení

První krok k záchraně sezóny Coloradu vyšel, nebylo to ale vůbec nic snadného. Seattle se totiž v 16. minutě dostal do vedení a hostující celek byl v nepříjemné pozici. Hráči Avalanche ale ukázali své zkušenosti, do konce třetiny srovnali a ve druhé části odskočili do dvoubrankového trháku, na což Seattle nedokázal zareagovat.

O postupujícím se rozhodne v sedmém utkání.

Branky a nahrávky

16. Dunn – 20. Rantanen (Rodrigues, Toews), 28. E. Johnson (Rantanen), 37. Lehkonen (Toews, Makar), 60. Lehkonen (Makar, Eller).

Statistika

Střely na bránu: 23 – 39 | Přesilová hra: 0/3 – 0/5 | Trestné minuty: 12 – 8



Kdo se postavil do brankoviště?

Philipp Grubauer (SEA) – 35 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,1 %, odchytal 58:12

Alexandar Georgijev (COL) – 22 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,7 %, odchytal 59:44



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Mikko Rantanen (COL) - 1+1

2. Philipp Grubauer (SEA) - 35 zákroků

3. Devon Toews (COL) - 0+2

