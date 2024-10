Florida si pojistila služby trenéra. Maurice se dohodl na několikaleté smlouvě

Florida Panthers si pojistila služby trenéra Paula Maurice. Organizace, která vyhrála v sezoně 2023/24 svůj první Stanley Cup v historii, uzavřela se šéfem střídačky prozatím blíže nespecifikovanou smlouvu na několik let.

Maurice převzal střídačku Floridy v červnu 2022 a během dvou sezon udělal z kádru Panterů vítězný tým. Na jaře 2023 dovedl své svěřence do finále Stanley Cupu a na jaře 2024 s nimi svatý hokejový grál poprvé také vyhrál. Nejednalo se přitom jen o první Stanley Cup v historii Floridy, ale také první Stanley Cup pro zkušeného trenéra.

„Paul během svého relativně krátkého působení na jižní Floridě odhodlaně dovedl naši organizaci k nebývalému úspěchu,“ řekl generální manažer Panthers Bill Zito. „Je vynikajícím komunikátorem a vůdcem našich zaměstnanců i hráčů a má pronikavý strategický smysl pro hru.“

Ač podrobnosti nové smlouvy nebyly prozatím zveřejněny, předchozí smlouva na tři roky, kterou Maurice uzavřel v roce 2022, měla údajně hodnotu necelé čtyři miliony dolarů ročně. Jako muž, který dovedl Panthers až na samotný vrchol, si zajisté finančně výrazně polepší.

Novou smlouvu Maurice neoslavil zrovna ideálně, v noci na středu totiž Florida prohrála 1:5 s Minnesotou. Kouč si z toho ovšem velkou hlavu nedělal a s nadsázkou prohodil: „Jsem jen vděčný a doufám, že inkoust na té věci zaschl,“ zavtipkoval. Pak ale zvážněl.

„Ne, je to pro mě čest a jsem rodině Violových velmi vděčný a jsem vděčný nejen za jejich velkorysost, ale i za investice, které sem v průběhu let vložili,“ řekl podle oficiálních stránek NHL na adresu majitelů ze společnosti Sunrise Sports and Entertainment. „Je to opravdu dobrý program, jsou to opravdu dobří lidé. Společně jsme dosáhli úspěchů, což nám umožnila spousta lidí, především hráči.“

Sedmapadesátiletý trenér se poprvé na střídačce v NHL objevil už v roce 1995, tehdy vedl Hartford. Přes Carolinu, Toronto a Winnipeg se dostal na Floridu a celkem v NHL odkoučoval už 1856 zápasů. V počtu odkoučovaných zápasů je v historii NHL na druhém místě za legendárním Scottym Bowmanem, jenž vedl z pozice hlavního trenéra 2141 zápasů.

Maurice má na kontě celkem 873 vítězství, což je čtvrtý nejlepší výsledek ze všech trenérů NHL. Na druhé straně má ale také 739 porážek, což je vůbec nejvíc ze všech koučů v nejslavnější hokejové lize světa.

Share on Google+