Florida šesti góly zničila Islanders, přišla ale o Barkova. Winnipeg si poradil s Edmontonem

Středeční noc byla znovu plná parádního hokeje. Nejvýraznější vítězství si na své konto připsala Florida, která na svém ledě zničila Islanders a vyhrála 6:1. Zajímavý duel se hrál i ve Winnipegu, který dokázal porazit Edmonton 5:2. Stalo se toho ale daleko víc...

TORONTO MAPLE LEAFS - NASHVILLE PREDATORS

3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Čisté konto pro Campbella

Toronto se raduje z domácího vítězství nad Nashvillem. Tentokrát k němu došlo především díky skvělé defenzivní práci a bezchybnému výkonu Campbella, který dokázal udržet čisté konto. Gól a asistenci si připsal David Kämpf.

Branky a nahrávky

8. Matthews (Marner, Rielly), 57. Kämpf (Kaše, Kerfoot), 60. Marner (Kämpf, Matthews).

Statistické okénko

Střely na bránu: 34 – 24 | Přesilová hra: 1/4 – 0/1 | Trestné minuty: 9 – 15

Kdo se postavil do brankoviště?

Jack Campbell (TOR) - 24 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 60:00

Juuse Saros (NSH) - 31 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,9 %, odchytal 57:44



Československá stopa v utkání

David Kämpf (TOR) - 1+1, +2 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 14:58

Ondřej Kaše (TOR) - 0+1, +1 účast, 5 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 14:01



Tři hvězdy utkání

1. Jack Campbell (TOR) - 24 zákroků

2. Auston Matthews (TOR) - 1+1

3. Morgan Rielly (TOR) - 0+1

FLORIDA PANTHERS - NEW YORK ISLANDERS

6:1 (4:0, 1:1, 1:0)

Florida zničila Islanders

Panthers na svého soupeře v první třetině pořádně nastoupili a po čtyřech gólech bylo o osudu klání defacto rozhodnuto. Na začátku druhé třetiny zmrazil domácí faul na Barkova, který z duelu musel odstoupit a nyní se bude čekat, jak je jeho zranění vážné.

Branky a nahrávky

7. Huberdeau (Duclair, Barkov), 15. Lomberg (Hörnqvist, Montour), 17. Verhaeghe (Bennett, Montour), 19. Hörnqvist, 34. Ekblad (Weegar), 57. Vatrano (Tippett) – 35. Palmieri (Bellows, Dobson).

Statistické okénko

Střely na bránu: 36 – 28 | Přesilová hra: 0/4 – 0/1 | Trestné minuty: 9 – 46

Kdo se postavil do brankoviště?

Sergej Bobrovskij (FLA) – 27 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,4 %, odchytal 60:00

Ilja Sorokin (NYI) – 13 zákroků, 4 OG, úspěšnost 76,5 %, odchytal 19:40

Semjon Varlamov (NYI) – 17 zákroků, 2 OG, úspěšnost 89,5 %, odchytal 40:00



Československá stopa v utkání

Radko Gudas (FLA) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 5, čas na ledě 17:08

Zdeno Chára (NYI) – 0+0, -2 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 22:11



Tři hvězdy utkání

1. Patric Hörnqvist (FLA) - 1+1

2. Carter Verhaeghe (FLA) - 1+0

3. Sergej Bobrovskij (FLA) - 27 zákroků

NEW YORK RANGERS - MONTREAL CANADIENS

3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Těsná bitva pro Rangers

Vyrovnaný zápas se odehrál v Madison Square Garden, kde nebylo o vítězi jasno až do posledních sekund. Dva body do tabulky nakonec získali Rangers, kteří v závěru ubránili své jednobrankové vedení.

Branky a nahrávky

16. Kakko (Panarin, Strome), 24. Kreider (Zibanejad), 42. Gauthier – 23. Dvorak (Gallagher, Kulak), 43. Anderson (Dvorak, Wideman).

Statistické okénko

Střely na bránu: 34 – 33 | Přesilová hra: 0/3 – 0/2 | Trestné minuty: 14 – 26

Kdo se postavil do brankoviště?

Igor Šesťorkin (NYR) – 31 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,9 %, odchytal 59:32

Cayden Primeau (MTL) – 31 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,2 %, odchytal 59:06



Československá stopa v utkání

Filip Chytil (NYR) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 13:09



Tři hvězdy utkání

1. Kaapo Kakko (NYR) – 1+0

2. Igor Šesťorkin (NYR) – 31 zákroků

3. Christian Dvorak (MTL) – 1+1

PHILADELPHIA FLYERS - CALGARY FLAMES

2:1pp. (0:1, 1:0, 0:0 - 1:0)

Kevin Hayes věnoval gól bráchovi

Velice emotivní chvíli prožil v zápase útočník Kevin Hayes, který vstřelil první gól v sezóně a věnoval ho svému zesnulému bratrovi Jimmymu.

Duel dospěl za stavu 1:1 do prodloužení, ve kterém rozhodl Cam Atkinson.

Branky a nahrávky

25. Hayes (Ristolainen), 61. Atkinson (Couturier, Provorov) – 11. Kylington (Gaudreau, Lindholm).

Statistické okénko

Střely na bránu: 43 – 34 | Přesilová hra: 0/6 – 0/2 | Trestné minuty: 8 – 12

Kdo se postavil do brankoviště?

Carter Hart (PHI) – 33 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,1 %, odchytal 60:30

Jacob Markström (CGY) – 41 zákroků, 2 OG, úspěšnost 95,3 %, odchytal 60:45



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Kevin Hayes (PHI) - 1+0

2. Carter Hart (PHI) - 33 zákroků

3. Johnny Gaudreau (CGY) - 0+1

PITTSBURGH PENGUINS - BUFFALO SABRES

1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

Trápení Penguins pokračuje

Pittsburghu se v posledních zápasech nedaří a nezměnilo se to ani proti Buffalu. Penguins byli směrem do útoku hodně aktivní a na branku soupeře poslali hned 46 střel, v brance Sabres ale skončila pouze jedna a to na bodový zisk nestačilo. Dustin Tokarski podal v brance Buffala skvělý výkon!

Branky a nahrávky

46. Guentzel (Rust, Crosby) – 21. Miller (Caggiula, Cozens), 29. Okposo (Girgensons, Dahlin).

Statistické okénko

Střely na bránu: 46 – 19 | Přesilová hra: 1/4 – 0/5 | Trestné minuty: 15 – 13

Kdo se postavil do brankoviště?

Tristan Jarry (PIT) – 17 zákroků, 2 OG, úspěšnost 89,5 %, odchytal 58:49

Dustin Tokarski (BUF) – 45 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,8 %, odchytal 59:40



Československá stopa v utkání

Dominik Simon (PIT) – 0+0, -1 účast, 0 střel na branku, TM 0, čas na ledě 9:32



Tři hvězdy utkání

1. Dustin Tokarski (BUF) – 45 zákroků

2. Collin Miller (BUF) – 1+0

3. Jake Guentzel (PIT) – 1+0

ST. LOUIS BLUES - ARIZONA COYOTES

2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Arizona uspěla v St. Louis

Arizona se dočkala druhého vítězství v sezóně. Coyotes v zápase na ledě silného soupeře třikrát vedli a na poslední pokus dokázali svůj náskok již udržet!

Branky a nahrávky

18. Kyrou (O'Reilly, Bučněvič), 35. Krug (O'Reilly) – 8. Capobianco (Crouse, Galchenyuk), 32. Hayton, 54. Hayton (Gostisbehere, Kessel).

Statistické okénko

Střely na bránu: 36 – 23 | Přesilová hra: 0/3 – 2/2 | Trestné minuty: 6 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Jordan Binnington (STL) – 20 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,0 %, odchytal 57:55

Scott Wedgewood (ARI) – 34 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,4 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Jan Jeník (ARI) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 5:56



Tři hvězdy utkání

1. Barrett Hayton (ARI) - 2+0

2. Ryan O´Reilly (STL) - 0+2

3. Phil Kessel (ARI) - 0+1

MINNESOTA WILD - SAN JOSE SHARKS

1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Skvělý výkon San Jose

San Jose odehrálo na ledě Minnesoty solidní utkání a s přehledem si dokráčelo pro vítězství. Za Sharks se dokázal prosadit i Tomáš Hertl, který dával poslední gól zápasu.

Branky a nahrávky

26. Eriksson Ek (Fiala, Brodin) – 6. Ferraro (Couture, Meier), 20. Meier (Vlasic, Couture), 30. Karlsson (Middleton, Balcers), 50. Hertl (Barabanov, Balcers).

Statistické okénko

Střely na bránu: 27 – 21 | Přesilová hra: 0/2 – 0/3 | Trestné minuty: 16 – 14

Kdo se postavil do brankoviště?

Cam Talbot (MIN) – 17 zákroků, 4 OG, úspěšnost 81,0 %, odchytal 56:16

James Reimer (SJS) – 26 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,3 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Tomáš Hertl (SJS) – 1+0, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 17:07



Tři hvězdy utkání

1. Timo Meier (SJS) - 1+1

2. Logan Couture (SJS) - 0+2

3. James Reimer (SJS) - 26 zákroků

WINNIPEG JETS - EDMONTON OILERS

5:2 (1:0, 3:0, 1:2)

Winnipeg slaví vítězství

Winnipeg si v domácím prostředí připsal cenné vítězství. Jets v prvních dvou třetinách dokázali přehrát ve formě hrající Oilers, vypracovali si čtyřbrankové vedení a to nakonec stačilo. Edmonton ve třetí třetině ožil, na vyrovnání to ale nestačilo.

Branky a nahrávky

3. Lowry, 27. Ehlers (Copp, Morrissey), 31. Dubois (Morrissey, Schmidt), 40. Scheifele (Stanley, DeMelo), 59. Connor (Wheeler) – 43. Draisaitl (McDavid, Nurse), 44. Draisaitl (Nugent-Hopkins, McDavid).

Statistické okénko

Střely na bránu: 35 – 34 | Přesilová hra: 1/4 – 2/4 | Trestné minuty: 8 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Connor Hellebuyck (WPG) - 32 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,1 %, odchytal 60:00

Mikko Koskinen (EDM) - 22 zákroků, 4 OG, úspěšnost 84,6 %, odchytal 39:09

Stuart Skinner (EDM) - 8 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 19:02



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Pierre-Luc Dubois (WPG) - 1+0

2. Connor Hellebuyck (WPG) - 32 zákroků

3. Josh Morrissey (WPG) - 0+2

DALLAS STARS - DETROIT RED WINGS

5:2 (1:0, 2:2, 2:0)

Dallas si vyšlápl na Detroit

Statisticky vyrovnané utkání skončilo lépe pro domácí Dallas, který byl efektivnější při zakončování svých příležitostí a vyhrál 5:2. O jeden gól Red Wings se postaral útočník Filip Zadina.

Branky a nahrávky

14. Suter (Faksa, Robertson), 22. Benn (Heiskanen), 28. Hintz (Lindell), 44. Robertson (Pavelski, Hakanpää), 59. Robertson (Glendening) – 30. Zadina (Gagner, Staal), 35. Larkin (Seider, Raymond).

Statistické okénko

Střely na bránu: 30 – 30 | Přesilová hra: 0/1 – 1/1 | Trestné minuty: 2 – 2

Kdo se postavil do brankoviště?

Alex Nedeljkovic (DET) – 25 zákroků, 4 OG, úspěšnost 86,2 %, odchytal 58:58

Jake Oettinger (DAL) – 28 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,3 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Filip Zadina (DET) – 1+0, 0 účast, 1 střela na bránu, 0 TM, čas na ledě 13:53

Filip Hronek (DET) – 0+0, -2 účast, 2 střely na bránu, 2 TM, čas na ledě 21:55

Radek Faksa (DAL) – 0+1, 0 účast, 1 střela na bránu, 0 TM, čas na ledě 12:39

Andrej Sekera (DAL) – 0+0, +1 účast, 0 střel na bránu, 0 TM, čas na ledě 12:29



Tři hvězdy utkání

1. Roope Hintz (DAL) – 1+0

2. Ryan Suter (DAL) – 1+0

3. Jake Oettinger (DAL) – 28 zákroků

VEGAS GOLDEN KNIGHTS - CAROLINA HURRICANES

2:4 (0:2, 2:0, 0:2)

Carolina dotáhla duel do vítězného konce

Zápas třetin. Carolina dokázala v úvodní a závěrečné třetině svého soupeře přehrát a vybojovala si tím další dva body do tabulky. Vegas hodně držel Robin Lehner, ani on však porážce zabránit nedokázal.

Branky a nahrávky

23. Howden (Hutton, Coghlan), 25. Theodore (Stone, Stephenson) – 12. DeAngelo (Nečas, Trocheck), 20. Aho (Teräväinen, Svečnikov), 42. Jarvis (Bear, Aho), 54. Trocheck (Teräväinen, Nečas).

Statistické okénko

Střely na bránu: 23 – 42 | Přesilová hra: 0/1 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 2

Kdo se postavil do brankoviště?

Robin Lehner (VGK) – 38 zákroků, 4 OG, úspěšnost 90,5 %, odchytal 57:20

Antti Raanta (CAR) – 21 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,3 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Martin Nečas (CAR) – 0+2, 2 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 17:08



Tři hvězdy utkání

1. Sebastian Aho (CAR) - 1+1

2. Antti Raanta (CAR) - 21 zákroků

3. Robin Lehner (VGK) - 38 zákroků

ANAHEIM DUCKS - WASHINGTON CAPITALS

3:2pp. (1:0, 0:0, 1:2 - 1:0)

Velký den pro Getzlafa

Kapitán Ducks Ryan Getzlaf si připsal tisící bod v NHL, když asistoval u úvodní branky zápasu. Anaheim dokázal vyrovnané klání zvládnout a Capitals zdolal v prodloužení. Pro celek z Kalifornie to je osmá výhra v řadě!

Branky a nahrávky

4. Fowler (Getzlaf, Terry), 50. Zegras (Milano, Shattenkirk), 65. Zegras (Lindholm, Henrique) – 46. Pilon (Fehérváry, Carlson), 58. Wilson (Carlson, Fehérváry).

Statistické okénko

Střely na bránu: 28 – 26 | Přesilová hra: 1/4 – 0/3 | Trestné minuty: 38 – 30

Kdo se postavil do brankoviště?

John Gibson (ANA) – 28 zákroků, 2 OG, 93,3 % úspěšnost, odchytal 64:14

Vítek Vaněček (WSH) – 28 zákroků, 3 OG, 90,3 % úspěšnost, odchytal 64:14



Československá stopa v utkání

Vítek Vaněček (WSH) – 28 zákroků, 3 OG, 90,3 % úspěšnost, odchytal 64:14

Martin Fehérváry (WSH) - 0+2, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 19:41



Tři hvězdy utkání

1. Ryan Getzlaf (ANA) - 0+1

2. Trevor Zegras (ANA) - 2+0

3. Tom Wilson (WSH) - 1+0

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+