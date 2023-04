Florida se snaží rozhodit Boston. Nevyšlo to, zatím vyhrála vyzrálost

Před necelým měsícem dorazila Tampa Bay do TD Garden, domovského stánku Bostonu, na zápas mezi týmy, které se řadí mezi favority. V průběhu zápasu se zdálo, že Tampa Bay chce poslat vzkaz Bostonu. Od začátku se její hráči snažili hrát fyzicky a v prvních deseti minutách byli šestkrát vyloučení. Jinými slovy, snažili se Boston rozhodit ze zajetých kolejí.

Nefungovalo to. Boston ten večer prošel testem, ve kterém obstál. Zůstal většinu zápasu klidný a zároveň získal sebevědomí a porazil trojnásobné šampiony Východní konference 2:1.

Jimu Montgomerymu, trenérovi Bruins, se nejen líbilo vítězství, ale také to, jak se jeho hráči vypořádali s touto taktikou.

„S tímhle se budeme potýkat i v play off,“ předpověděl správně. „Budeme čelit zápasům, ve kterých to bude fyzicky náročnější. Opravdu se mi líbilo, jak jsme reagovali.“

Tento zápas se ukázal jako docela dobré naladění na tuto sérii prvního kola s Panthers. Strkanicemi, lomcováním a krosčekováním po písknutí se Florida snažila uspět tam, kde Tampa neuspěla. Cíl byl stejný, snažit se dostat Bruins do hlavy a vyřadit je ze hry.

Tato strategie dává smysl. Brad Marchand, Tyler Bertuzzi i Garnet Hathaway mají za sebou divokou minulost. Bruins se však zachovali jako vyspělý tým a nenechali se ničím rozhodit.

Naopak to byli Panthers, kteří nedokázali udržet hlavy v klidu. Po většinu druhé třetiny čtvrtého zápasu to vypadalo, že se chtějí pomstít za hity Bruins. Byli vyloučení za hloupé zákroky a jsou na pokraji vyřazení, protože se Boston v neděli díky vítězství ujal vedení v sérii 3:1.

„Víme, o co jde. Do své hry vkládají hodně emocí, a to i po odpískání. Mají spoustu kluků, které to pořádně nakopne,“ řekl k tomu Marchand. „Takhle ale my nehrajeme a v celé sezoně ani nehráli. Když dokážeme hrát tvrdě ve hře a pak být v klidu, umožňuje nám to zůstat ve správném rozpoložení. Oni hrají velmi emotivně. Rádi se do toho po odpískání pustí. Hodně kluků taky pořád mluví.“

Jak ale vidno, v této sérii zatím vítězí hokej. Bruins mají šanci jít dál, ambiciózní Panthers stojí nad propastí.

