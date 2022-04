Florida prohrávala o čtyři branky, Toronto ale nakonec porazila! Colorado si zajistilo play-off

Šlágr dnešní noci rozhodně nezklamal! Toronto na Floridě vedlo v polovině zápasu 5:1 a vypadalo to, že směřuje za vítězstvím, nakonec to ale byli Maple Leafs, kdo musel v závěru bojovat o vyrovnání. To sice přišlo, Florida ale uspěla v prodloužení. V noci si pak play-off dokázalo zajistit Colorado, které vyhrálo na ledě Pittsburghu.

BUFFALO SABRES - CAROLINA HURRICANES

4:2 (0:1, 2:0, 2:1)

Buffalo našlo recept na Carolinu

Buffalo hraje v posledních týdnech skvělý hokej a potvrdilo to i nyní. Sabres dokázali najít recept na Hurricanes a duel dotáhli do vítězného konce.

Branky a nahrávky

22. Skinner (Thompson), 26. Mittelstadt (Asplund, Samuelsson), 53. Olofsson (Dahlin), 56. Cozens (Olofsson, Krebs) – 15. Fast (Niederreiter, Staal), 45. Niederreiter (Staal, Pesce).

Statistické okénko

Střely na bránu: 22 – 34 | Přesilová hra: 1/3 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Craig Anderson (BUF) – 32 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,1 %, odchytal 60:00

Frederik Andersen (CAR) – 18 zákroků, 4 OG, úspěšnost 81,8 %, odchytal 56:04



Československá stopa v utkání

Martin Nečas (CAR) – 0+0, +0 účast, 3 střely na bránu, 0 TM, čas na ledě 16:53

Tři hvězdy utkání

1. Craig Anderson (BUF) - 32 zákroků

2. Victor Olofsson (BUF) - 1+1

3. Casey Mittelstadt (BUF) - 1+0

MONTREAL CANADIENS - OTTAWA SENATORS

3:6 (1:1, 2:2, 0:3)

Ottawa se nachází ve formě

Senators slaví třetí vítězství v řadě. Ottawa po dvou výhrách nad Detroitem odehrála velmi dobrý duel na ledě Montrealu, který lehce přehrála a nakonec byla odměněna.

Branky a nahrávky

3. Gallagher (Evans), 28. Barron, 37. Caufield (Hoffman, Gallagher) – 16. Watson, 28. Stützle (Tkachuk, Norris), 35. Tkachuk (Joseph, Del Zotto), 41. Batherson (Tkachuk, Norris), 52. White (Batherson, Holden), 56. Watson (Joseph, Brannstrom).

Statistické okénko

Střely na bránu: 30 – 32 | Přesilová hra: 1/3 – 2/4 | Trestné minuty: 28 – 16

Kdo se postavil do brankoviště?

Jake Allen (MTL) – 26 zákroků, 5 OG, úspěšnost 83,9 %, odchytal 59:51

Anton Forsberg (OTT) – 27 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,0 %, odchytal 59:46



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti

Tři hvězdy utkání

1. Brady Tkachuk (OTT) - 1+2

2. Justin Barron (MTL) - 1+0

3. Drake Batherson (OTT) - 1+1

FLORIDA PANTHERS - TORONTO MAPLE LEAFS

7:6pp. (1:1, 3:4, 2:1 - 1:0)

Prohrávat 1:5? Pro Floridu žádný problém

Panthers po pár dnech předvedli další velkolepý obrat! Florida prohrávala v polovině utkání 1:5 a vypadalo to s ní špatně, pěti góly v řadě ale duel otočila a bylo to Toronto, které muselo bojovat v závěru o vyrovnání. To po brance Tavarese přišlo a tak se zápas dostal do prodloužení, které rozhodl Jonathan Huberdeau! Skvělý duel!

Branky a nahrávky

4. Reinhart (Barkov, Huberdeau), 32. Reinhart (Barkov, Weegar), 33. Gudas (Lundell, Barkov), 38. Giroux (Huberdeau, Bennett), 43. Huberdeau (Reinhart, Giroux), 49. Barkov (Huberdeau), 63. Huberdeau (Barkov, Weegar) – 16. Nylander (Rielly, Matthews), 21. Marner, 22. Marner (Matthews, Tavares), 23. Blackwell (Rielly, Engvall), 29. Muzzin (Matthews, Marner), 57. Tavares (Marner, Nylander).

Statistické okénko

Střely na bránu: 49 – 35 | Přesilová hra: 3/6 – 3/7 | Trestné minuty: 16 – 14

Kdo se postavil do brankoviště?

Sergej Bobrovskij (FLA) – 10 zákroků, 4 OG, úspěšnost 71,4 %, odchytal 21:57

Spencer Knight (FLA) – 19 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,5 %, odchytal 40:43

Erik Kallgren (TOR) – 20 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,0 %, odchytal 37:12

Jack Campbell (TOR) – 21 zákroků, 4 OG, úspěšnost 84,0 %, odchytal 25:26



Československá stopa v utkání

Radko Gudas (FLA) – 1+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 20:21

David Kämpf (TOR) – 0+0, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 15:35

Tři hvězdy utkání

1. Jonathan Huberdeau (FLA) - 2+3

2. Aleksander Barkov (FLA) - 1+3

3. Mitchell Marner (TOR) - 2+2

NEW JERSEY DEVILS - NEW YORK RANGERS

1:3 (1:2, 0:0, 0:1)

Ubojované utkání pro Rangers

Souboj o řeku Hudson mnoho pohledného hokeje nenabídl. Duel byl hodně upracovaný, týmy se nedostávaly do šancí, a tak rozhodlo málo. Rangers vstřelili tři branky a dokráčeli k výhře 3:1.

Branky a nahrávky

7. Šarangovič – 12. Strome (Kreider, Panarin), 18. Kreider (Panarin, Fox), 44. Braun (Schneider, Copp).

Statistické okénko

Střely na bránu: 21 – 17 | Přesilová hra: 0/2 – 2/3 | Trestné minuty: 21 – 9

Kdo se postavil do brankoviště?

Nigel Daws (NJD) – 14 zákroků, 3 OG, úspěšnost 82,4 %, odchytal 58:26

Alexandar Georgijev (NYR) – 20 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,2 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Tomáš Tatar (NJD) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 18:35

Pavel Zacha (NJD) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:17

Filip Chytil (NYR) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 12:34

Tři hvězdy utkání

1. Chris Kreider (NYR) - 1+1

2. Ryan Strome (NYR) - 1+0

3. Artěmij Panarin (NYR) - 0+2

PHILADELPHIA FLYERS - COLUMBUS BLUE JACKETS

2:4 (1:2, 1:0, 0:2)

Merzlikins hvězdou zápasu

Hlavní hvězdou zápasu byl brankář Elvis Merzlikins. Lotyšský gólman pochytal sedmačtyřicet střel a byl svému týmu velkou oporou. Columbus nakonec vyhrál 4:2.

Branky a nahrávky

18. Cates (Brown), 34. van Riemsdyk (Attard, Hayes) – 3. Gaunce (Meyer, Robinson), 14. Meyer (Werenski, Robinson), 54. Danforth (Bean, Kuraly), 60. Kuraly (Sillinger, Nyquist).

Statistické okénko

Střely na bránu: 49 – 30 | Přesilová hra: 0/4 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Carter Hart (PHI) – 26 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,7 %, odchytal 57:47

Elvis Merzlikins (CBJ) – 47 zákroků, 2 OG, úspěšnost 95,9 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Jakub Voráček (CBJ) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 13:13

Tři hvězdy utkání

1. Elvis Merzlikins (CBJ) – 47 zákroků

2. Justin Danforth (CBJ) – 1+0

3. Noah Cates (PHI) – 1+0

PITTSBURGH PENGUINS - COLORADO AVALANCHE

4:6 (1:1, 1:2, 2:3)

Colorado si zajistilo play-off

Hokejisté Colorada dali na ledě Pittsburghu šest gólů a vítězstvím si oficiálně zajistili účast v play-off. Penguins se v závěru pokoušeli o obrat, nakonec ale neuspěli.

Branky a nahrávky

6. Rust (Pettersson, Guentzel), 38. Rodrigues, 59. Guentzel (Carter, Malkin), 60. Matheson (Heinen, Boyle) – 3. MacKinnon (Burakovsky, Rantanen), 30. Compher (Newhook, Toews), 32. MacKinnon (Burakovsky, Rantanen), 42. Manson (Toews, Compher), 56. Helm (O'Connor), 60. Lehkonen (Helm, Toews).

Statistické okénko

Střely na bránu: 45 – 32 | Přesilová hra: 0/2 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Tristan Jarry (PIT) – 26 zákroků, 5 OG, úspěšnost 83,9 %, odchytal 58:48

Darcy Kuemper (COL) – 41 zákroků, 4 OG, úspěšnost 91,1 %, odchytal 59:21



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti

Tři hvězdy utkání

1. Nathan MacKinnon (COL) – 2+0

2. André Burakovsky (COL) – 0+2

3. Jake Guentzel (PIT) – 1+1

DETROIT RED WINGS - BOSTON BRUINS

5:3 (1:2, 2:0, 2:1)

Detroit dokázal porazit Boston

Hokejisté Detroitu dokázali po delší době sehrát dobré utkání a dotáhnout ho do vítězného konce. Red Wings dali Bostonu pět gólů, inkasovali pouze třikrát, když si Nedeljkovic připsal sedmačtyřicet zákroků a dotáhli zápas do vítězného konce.

Branky a nahrávky

20. Larkin (Seider, Raymond), 26. Rasmussen (Erne, DeKeyser), 32. Zadina (Vrána, Suter), 45. Vrána (Hronek, Walman), 60. Gagner (Nedeljkovic) – 5. Haula (Hall, Nosek), 15. Carlo (Forbort, Bergeron), 58. Bergeron (McAvoy, Hall).

Statistické okénko

Střely na bránu: 29 – 50 | Přesilová hra: 1/5 – 0/4 | Trestné minuty: 22 – 34

Kdo se postavil do brankoviště?

Alex Nedeljkovic (DET) – 47 zákroků, 3 OG, úspěšnost 94,0 %, odchytal 59:48

Jeremy Swayman (BOS) – 24 zákroků, 4 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 57:03



Československá stopa v utkání

Filip Hronek (DET) – 0+1, +2 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 22:30

Filip Zadina (DET) – 1+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:24

Jakub Vrána (DET) – 1+1, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 12:54

Tomáš Nosek (BOS) – 0+1, -1 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 12:55

Tři hvězdy utkání

1. Dylan Larkin (DET) - 1+0

2. Jakub Vrána (DET) -1+1

3. Alex Nedeljkovic (DET) - 47 zákroků

NASHVILLE PREDATORS - MINNESOTA WILD

6:2 (3:1, 1:1, 2:0)

Skvělé výkony Sarose a Josiho

Cenná výhra pro Nashville! Predators nebyli v domácím prostředí proti Minnesotě aktivnějším týmem a byli i výrazně přestříleni, Saros však většinu šancí pochytal a výrazně pomohl svému týmu k vítězství 6:2.

Branky a nahrávky

6. Josi (Ekholm, Tomasino), 14. Johansen (Forsberg, Granlund), 20. Johansen (Josi, Duchene), 27. Tomasino (Josi, Ekholm), 54. Duchene (Forsberg, Borowiecki), 60. Johansen (Tomasino, Forsberg) – 14. Zuccarello (Kaprizov), 38. Kaprizov (Spurgeon, Zuccarello).

Statistické okénko

Střely na bránu: 33 – 49 | Přesilová hra: 3/4 – 1/6 | Trestné minuty: 32 – 28

Kdo se postavil do brankoviště?

Juuse Saros (NSH) – 47 zákroků, 2 OG, úspěšnost 95,9 %, odchytal 59:47

Marc-André Fleury (MIN) – 27 zákroků, 5 OG, úspěšnost 84,4 %, odchytal 55:25



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti

Tři hvězdy utkání

1. Juuse Saros (NSH) – 47 zákroků

2. Ryan Johansen (NSH) – 3+0

3. Roman Josi (NSH) – 1+2

DALLAS STARS - NEW YORK ISLANDERS

3:2 (2:1, 1:1, 0:0)

Dallas zvládl důležité utkání

Pro Stars je každý zápas takovým malým play-off. Dallas bojuje ze všech sil o vyřazovací boje a dneska v noci byl úspěšný, když dokázal zdolat nepříjemné Islanders. Vítězný gól si na své konto připsal Radek Faksa.

Branky a nahrávky

8. Studenič (Heiskanen, Benn), 20. Seguin (Hanley, Klingberg), 31. Faksa (Glendening) – 12. Pageau (Dobson, Bailey), 21. Nelson (Dobson).

Statistické okénko

Střely na bránu: 40 – 21 | Přesilová hra: 0/2 – 0/1 | Trestné minuty: 4 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Jake Oettinger (DAL) – 19 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,5%, odchytal 59:55

Semjon Varlamov (NYI) – 37 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,5%, odchytal 57:56



Československá stopa v utkání

Radek Faksa (DAL) – 1+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 13:33

Marián Studenič (DAL) – 1+0, 2 účast, 5 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 12:41

Tři hvězdy utkání

1. Tyler Seguin (DAL) – 1+0

2. Marián Studenič (DAL) – 1+0

3. Miro Heiskanen (DAL) – 0+1

SAN JOSE SHARKS - EDMONTON OILERS

1:2pp. (1:0, 0:0, 0:1 - 0:1)

Edmonton v prodloužení dokonal obrat

San Jose dostal v první třetině do vedení Tomáš Hertl a Sharks si tento náskok drželi až do 52. minuty, kdy dokázal srovnat Ryan Nugent-Hopkins. Zápas se dostal až do prodloužení, ve kterém se hned na začátku prosadil Connor McDavid.

Branky a nahrávky

16. Hertl (Burns, Meier) – 52. Nugent-Hopkins (Hyman, Nurse), 61. McDavid (Smith).

Statistické okénko

Střely na bránu: 32 – 24 | Přesilová hra: 1/3 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

James Reimer (SJS) – 22 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,7 %, odchytal 60:31

Mike Smith (EDM) – 31 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,9 %, odchytal 60:22



Československá stopa v utkání

Tomáš Hertl (SJS) – 1+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 20:52

Tři hvězdy utkání

1. Mike Smith (EDM) - 31 zákroků

2. Tomáš Hertl (SJS) - 1+0

3. Connor McDavid (EDM) - 1+0

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+