Florida nasázela Nashvillu osmičku, Cooley sestřelil Vegas čtyřmi góly

25. listopadu 6:19Radim Sochor
Na dnešním programu kanadsko-americké NHL bylo sedm zápasů. Hrdinou dnešní noci se stal rozhodně Logan Cooley. Utah zvítězil doma s Vegas 5:1 a zmíněný forvard Mamutů zaznamenal 4+1.
Florida neprožívá zrovna ideální sezónu. Dnes jí to ale vyšlo na výbornou. Nashvillu před jeho fanoušky nasázela osmičku, i když měli Predators o 14 střel na branku více.
Povedený zápas zažili obránci Washingtonu. Capitals doma porazili Blue Jackets 5:1 a o čtyři góly se postarali zadáci. Dvakrát se trefil Chychrun, po jedné trefě pak přidali Carlson a Fehérváry.
Tampa Bay Lightning – Philadelphia Flyers
3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Branky a nahrávky
16. Hagel (Lilleberg, Kučerov), 36. Cirelli (Hagel, Kučerov), 60. Hagel (Kučerov, Cirelli)
Statistika
Střely na bránu: 18 – 20 | Přesilová hra: 0/2 – 0/1 | Trestné minuty: 7 – 9
Kdo se postavil do brankoviště?
Andrej Vasilevskij (TBL) – 20 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 60:00
Samuel Ersson (PHI) – 15 zákroků, 2 OG, úspěšnost 88,2 %, odchytal 58:32
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Andrej Vasilevskij (TBL) 20 zákroků
2. Brandon Hagel (TBL) 2+0
3. Nikita Kučerov (TBL) 0+3
New Jersey Devils – Detroit Red Wings
4:3 (3:1, 1:1, 0:1)
Branky a nahrávky
13. Meier (Noesen, Hischier), 18. Hischier (Bratt, Meier), 20. Glass (L. Hughes, C. Brown), 29. C. Brown (Mercer) – 17. DeBrincat (P. Kane, Seider), 22. J. van Riemsdyk (Copp, Finnie), 51. Larkin (Raymond, Seider)
Statistika
Střely na bránu: 19 – 36 | Přesilová hra: 0/1 – 1/3 | Trestné minuty: 17 – 23
Kdo se postavil do brankoviště?
Jacob Markström (NJD) – 33 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,7 %, odchytal 59:42
Cam Talbot (DET) – 15 zákroků, 4 OG, úspěšnost 78,9 %, odchytal 57:50
Česká a slovenská stopa
Šimon Nemec (NJD) – 0+0, +2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 22:50
Ondřej Palát (NJD) – 0+0, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 12:30
Tři hvězdy utkání
1. Nico Hischier (NJD) 1+1
2. Timo Meier (NJD) 1+1
3. Connor Brown (NJD) 1+1
New York Rangers – St. Louis Blues
3:2 (0:1, 1:0, 2:1)
Branky a nahrávky
31. Trocheck (Brodzinski, Fox), 41. Lafrenière (Gavrikov, Cuylle), 49. Edström (Gavrikov, Fox) – 18. Holloway (Broberg, Parayko), 59. B. Schenn (Bučněvič, Faulk)
Statistika
Střely na bránu: 20 – 21 | Přesilová hra: 0/0 – 0/3 | Trestné minuty: 8 – 0
Kdo se postavil do brankoviště?
Igor Šesťorkin (NYR) – 19 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,5 %, odchytal 60:00
Joel Hofer (STL) – 17 zákroků, 3 OG, úspěšnost 85,0 %, odchytal 57:00
Česká a slovenská stopa
Dalibor Dvorský (STL) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 13:58
Tři hvězdy utkání
1. Alexis Lafreniere (NYR) – 1+0
2. Vladislav Gavrikov (NYR) – 0+2
3. Vincent Trocheck (NYR) – 1+0
Washington Capitals – Columbus Blue Jackets
5:1 (1:0, 3:0, 1:1)
Branky a nahrávky
7. Chychrun (Leonard, Lapierre), 37. Wilson (Protas, Sourdif), 40. Chychrun (Wilson), 40. Carlson (Ovečkin, Sourdif), 45. Fehérváry (McMichael, Carlson) – 46. Mateychuk (Gaunce, Christiansen)
Statistika
Střely na bránu: 31 – 23 | Přesilová hra: 1/3 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Logan Thompson (WSH) – 22 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,7 %, odchytal 60:00
Elvis Merzļikins (CBJ) – 26 zákroků, 5 OG, úspěšnost 83,9 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Martin Fehérváry (WSH) – 1+0, +3 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 17:54
Tři hvězdy utkání
1. Jakob Chychrun (WSH) 2+0
2. John Carlson (WSH) 1+1
3. Tom Wilson (WSH) 1+1
Nashville Predators – Florida Panthers
3:8 (2:4, 0:1, 1:3)
Branky a nahrávky
7. F. Forsberg (Evangelista, Josi), 11. Svečkov (Wiesblatt, Jost), 43. Blankenburg (Bunting, Haula) – 1. Greer (Verhaeghe, S. Jones), 6. Rodrigues (Balinskis, Reinhart), 12. J. Boqvist (Forsling, Reinhart), 16. Bennett, 22. Forsling (Samoskevich, Marchand), 45. Greer (Verhaeghe, Balinskis), 49. Reinhart (Rodrigues, Ekblad), 53. Verhaeghe (Greer)
Statistika
Střely na bránu: 39 – 25 | Přesilová hra: 1/3 – 0/2 | Trestné minuty: 6 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Juuse Saros (NSH) – 11 zákroků, 5 OG, úspěšnost 68,8 %, odchytal 21:24
Justus Annunen (NSH) – 6 zákroků, 3 OG, úspěšnost 70,0 %, odchytal 38:36
Daniil Tarasov (FLA) – 36 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,3 %, odchytal 59:38
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. A. J. Greer (FLA) 2+1
2. Sam Reinhart (FLA) 1+2
3. Carter Verhaeghe (FLA) 1+2
Utah Mammoth – Vegas Golden Knights
5:1 (2:0, 0:1, 3:0)
Branky a nahrávky
15. Guenther (L. Cooley, Schmidt), 17. L. Cooley (Guenther, Schmidt), 45. L. Cooley, 56. L. Cooley (Cole), 58. L. Cooley – 26. Barbašev (Eichel, Bowman)
Statistika
Střely na bránu: 25 – 34 | Přesilová hra: 0/2 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Karel Vejmelka (UTA) – 34 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,1 %, odchytal 59:54
Carl Lindbom (VGK) – 20 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,0 %, odchytal 58:36
Česká a slovenská stopa
Karel Vejmelka (UTA) – 34 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,1 %, odchytal 59:54
Tomáš Hertl (VGK) – 0+0, -3 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 17:50
Tři hvězdy utkání
1. Logan Cooley (UTA) 4+1
2. Karel Vejmelka (UTA) 34 zákroků
3. Dylan Guenther (UTA) 1+1
Los Angeles Kings - Ottawa Senators
2:1 (0:0, 0:0, 2:1)
Branky a nahrávky
46. Foegele (Armia, Edmundson), 54. B. Clarke (Edmundson, Perry) – 51. Zetterlund (Matinpalo, Jensen)
Statistika
Střely na bránu: 22 – 28 | Přesilová hra: 1/3 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Darcy Kuemper (LAK) – 27 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,4 %, odchytal 59:40
Leevi Meriläinen (OTT) – 20 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 57:34
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Brandt Clarke (LAK) 1+0
2. Darcy Kuemper (LAK) 0+0
3. Warren Foegele (LAK) 1+0
