Florida nadělila další miliony. Dlouholetý pakt podepsala nenápadná opora

3. října 9:21David Zlomek
Florida Panthers pokračují ve své strategii dlouhodobé stability. Klub oznámil, že se dohodl s obráncem Nikem Mikkolou na maximálně dlouhé osmileté smlouvě v celkové hodnotě 40 milionů dolarů. Devětadvacetiletý finský bek, který mohl po sezoně zamířit na trh volných hráčů, tak zůstane v Sunrise až do léta 2034 s průměrným ročním platem pět milionů dolarů.
Mikkolův nový kontrakt je postavený především na vysokých podpisových bonusech, zatímco základní plat zůstává na symbolickém jednom milionu dolarů ročně. Díky tomu má hráč daňové výhody a pro Panthers by bylo finančně nevýhodné pokusit se ho na konci smlouvy vyplatit. V prvních letech dohody je navíc zajištěn klauzulí o nemožnosti přesunu, která se postupně mění na částečné omezení výměny.
„Niko se ukázal jako spolehlivý obránce, který dokáže využít rychlost i fyzickou hru na obou koncích hřiště,“ uvedl generální manažer Bill Zito. „Byl nepostradatelnou součástí našich dvou posledních titulů a jsme nadšení, že zůstane součástí týmu i do budoucna.“
Mikkola přišel na Floridu v roce 2023 s tříletou smlouvou za 7,5 milionu dolarů jako defenzivní specialista bez výrazného ofenzivního příspěvku. Brzy se ale etabloval jako spolehlivý parťák pro nejofenzivnější beky Panthers, nejprve pro Brandona Montoura, později pro Setha Jonese. V posledních dvou sezonách odehrál 158 zápasů s bilancí 9+30.
Jeho předností zůstává tvrdá defenziva a fyzická hra. V minulé sezoně rozdal 137 hitů a zblokoval 88 střel, i když část ročníku vynechal kvůli zranění. Předtím vedl mužstvo v obou statistikách.
Florida si tímto krokem upevnila jeden z nejpevnějších obranných bloků v celé NHL. Vedle Mikkoly má dlouhodobě podepsané také Aarona Ekblada, Gustava Forslinga a Setha Jonese, zatímco i veterán Dmitrij Kulikov zůstává pod smlouvou do roku 2028. Celkem má klub už téměř polovinu současného kádru zajištěnou na kontraktech až do konce dekády.
