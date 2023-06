Florida dotahovala marně! Golden Knights jsou krok od Stanley Cupu

Čtvrté utkání je minulostí. Poprvé ve finálové sérii dokázal k vítězství dokráčet hostující tým a to znamená, že Golden Knights jsou jednu výhru od zisku Stanley Cupu. Florida nicméně pravidelně ukazuje, že se za žádné situace nevzdává.

FLORIDA PANTHERS - VEGAS GOLDEN KNIGHTS

2:3 (0:1, 1:2, 1:0)

STAV SÉRIE: 1:3

Krůček od Stanley Cupu

Vegas mělo skvělý vstup do zápasu a hned ve druhé minutě dostal hostující celek do vedení Chandler Stephenson. Útočník Golden Knights se krátce před polovinou duelu postaral i o druhý gól a když o chvilku později skóroval i William Nylander, tak to s týmem z Nevady vypadalo skvěle.

Florida ale znovu ukázala, že se za žádné situace nevzdává. Nejdříve před druhou přestávkou skóroval Brandon Montour a ve 44. minutě snížil na rozdíl jedné branky Aleksander Barkov. Panthers se poté ze všech sil snažili vyrovnat, ale nebylo jim tentokrát přáno.

Hokejisté Golden Knights jsou jedno vítězství od zisku Stanley Cupu. Ale jak víme - udělat poslední krok bývá mnohdy pořádně náročné. Pátý duel se bude hrát v noci na středu.

Branky a nahrávky

37. Montour (Barkov), 44. Barkov (Montour, Lundell) – 2. Stephenson (Whitecloud, Stone), 28. Stephenson (Stone, Howden), 32. Karlsson (Hague, Marchessault).

Statistika

Střely na bránu: 31 – 31 | Přesilová hra: 0/1 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 2



Kdo se postavil do brankoviště?

Sergej Bobrovskij (FLA) – 28 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,3 %, odchytal 57:34

Adin Hill (VGK) – 29 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,5 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Radko Gudas (FLA) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 15:49



Tři hvězdy utkání

1. Chandler Stephenson (VGK) – 2+0

2. Aleksander Barkov (FLA) – 1+1

3. Mark Stone (VGK) – 0+2

Pořádný chaos v závěru. Golden Knights jsou jednu výhru od Stanley Cupu. Vegas zažije ve středu v noci pořádný blázinec ???? pic.twitter.com/OskRVGWJfi — Jan Šlapáček (@Slapi1) June 11, 2023

