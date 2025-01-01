NHL.cz na Facebooku

Fleuryho poslední jízda: legenda Penguins se dojala k slzám při rozlučce v Pittsburghu

29. září 14:00

David Zlomek

Marc-André Fleury se vrátil tam, kde jeho slavná kariéra začala, a naposledy se postavil do branky Pittsburgh Penguins. Čtyřicetiletý gólman, který oficiálně ukončil kariéru po minulé sezoně v dresu Minnesoty, podepsal kontrakt, aby mohl uzavřít kruh a rozloučit se s klubem i fanoušky. V přípravném utkání proti Columbusu nastoupil do třetí třetiny, zneškodnil všech osm střel a pomohl Penguins k výhře 4:1.

„Bylo to trochu neuvěřitelné, trochu bláznivé, ale zároveň hrozně přirozené,“ přiznal Fleury. „Když jsem sem jezdil s jinými týmy, vždycky to bylo zvláštní. Dnes to bylo jiné, připadalo mi to jako kdysi.“

Atmosféra v aréně byla elektrizující. Když Fleury vyjel z tunelu ve svých ikonických žlutých betonech a speciální masce připomínající jeho éru v Pittsburghu, celá hala povstala a spustila ohlušující chorály „Fleu-ry! Fleu-ry!“ a „One more year!“. Každý jeho zákrok vyvolával bouřlivý potlesk. V posledních minutách se ozývalo už jen jediné: „Thank you, Fleury.“

Po závěrečné siréně se k němu do brankoviště sjeli jeho dlouholetí spoluhráči Sidney Crosby, Jevgenij Malkin a Kris Letang. Trojice, s níž Fleury vybojoval Stanley Cupy v letech 2009, 2016 a 2017, objala brankáře, který se stal symbolem celé éry Penguins. „Každý jeho dotek s pukem vyvolal reakci, připadalo mi to jako v play off,“ řekl Crosby. „Bylo skvělé mu dopřát vítězný návrat.“

Fleuryho příběh v Pittsburghu začal v roce 2003, kdy si ho klub vybral jako jedničku draftu v době, kdy se spekulovalo o stěhování a budoucnost organizace byla nejistá. Během 13 sezon se z mladíka stal nejúspěšnější gólman historie Penguins. Drží klubové rekordy v počtu zápasů (691), vítězství (375), čistých kont (44) i výher v play off (62). Celkově je s 575 triumfy druhým nejúspěšnějším brankářem NHL za Martinem Brodeurem. 

„Bylo úžasné být znovu mezi kluky a vrátit se na tohle místo,“ řekl dojatý Fleury po utkání. „Cítil jsem se jako za starých časů.“ 

