Fleury zaútočí na tisícovku i na Roye. A kdy plánuje skončit s hokejem?

V Minnesotě přišel o výsadní postavení, je mu osmatřicet a v kariéře vyhrál prakticky všechno, co se dalo. Že by ale vše vyřčeno vedlo ke ztrátě motivace a vášně pro ledový sport? Ale kdepak! Marc-André Fleury vstupuje i do své 19. sezony v NHL s elánem, co by mu mohl závidět kdejaký zelenáč. U Wild chce pomáhat k výhrám, ať už na ledě, nebo coby dokonalý týmový parťák a mentor Filipa Gustavssona. Na penzi "Flower" zkrátka nemyslí.

V listopadu oslaví trojnásobný šampion Stanley Cupu už devětatřicetiny.

Že by to ale mělo automaticky znamenat, že na NHL už nemá? Kdepak. Inspiraci našel ve svých dětských idolech – kanadských velikánem Martinu Brodeurovi, Edu Belfourovi a především pak Patricku Royovi.

Právě ikoně montrealských Canadiens a coloradských Lavin se i nejvíce blíží stylem a přibližuje se jí také v historické tabulce vyhraných mačů. Roy jich má 551, kdysi překonal výkon Terryho Sawchuka a dlouho byl držitelem absolutního rekordu, v současnosti je druhý.

Za Brodeurem a jeho nedostižnou cifrou 691 triumfů.

Fleury už má Roye na dohled, vyhrál 544 partií a je v dějinách zámořské profiligy na třetím fleku. Dostane se před St. Patricka? Ta šance je veliká. Nedá se předpokládat, že by Gustavsson pustil francouzsky mluvícího kolegu do klece jen v deseti, patnácti případech.

Rodák z quebeckého Sorelu každopádně nechce v bráně zaclánět. Pokud uvidí, že mu to nejde, rád své místo přenechá aktuálně výkonnějším brankářům. A po sezoně 2023/24, kdy mu ostatně končí současná smlouva, uzavře svou velkolepou pouť hokejovým světem.

"Řekl jsem si pro sebe, že si dám tento ročník na rozmyšlenou. Uvidíme, jak se budu cítit po psychické i fyzické stránce a jestli stále dokážu zastavovat puky. A poté se rozhodnu co dál. Nechci totiž myslet na budoucnost po každém zápase a podléhat emocím," pověděl "MAF".

Kromě Royova impozantního součtu vítězství má Fleury před sebou ještě jeden milník. Jako teprve čtvrtý gólman může pokořit hranici 1 000 duelů v základní části NHL. Teď je na čísle 985.

Že vám to zní tak, že už bude žít jen z minulosti a nahánět různé mety? Ani náhodou, Fleury jednoduše hokej zbožňuje a navíc je herně stále relevantní. Jsou to pouhé dva roky, co získal Vezinovu trofej pro gólmanského krále. A v minulé sezoně měl úspěšnost zákroků 90,8 procenta.

Na brutální výkonnostní sešup to zkrátka nevypadá. Až se zdá, jako by maskovaným legendám utíkal čas pomaleji.

