Fleury i přes zákaz vytáhnul novou masku. Chtěl poctít rodinu

NHL řekla, že ne. Marc-Andre Fleury řekl, že ano. Prostě se rozhodl podle sebe. V pátek se rozhodl objevit na ledě s maskou, kterou si nechal vyrobit pro speciální večer věnovaný rodilým Američanům – Indiánům, přestože NHL trvala na tom, že by se nic takového dít nemělo.

Brankář Minnesoty byl sice v zápase proti Coloradu Avalanche jen na lavičce, ale to mu nezabránilo udělat toto gesto. Už dříve se vyjádřil, že je naštvaný, že mu liga nedovolí nosit masku se zmíněnými motivy.

Vlastní maska je poctou jeho manželce Veronique Larosee Fleuryové, která je členkou jednoho z domorodých kmenů v Kanadě.

„V rámci Noci indiánského dědictví a na počest své manželky si Fleury nechal vytvořit masku na zakázku od Colea Redhorse Taylora. Maska na zadní straně cituje jeho otce a má jména jeho dětí,“ napsal na platformu X novinář Michael Russo.

Zdálo se však, že práce přijde vniveč. „Je smutný, že mu NHL oznámila, že ji nemůže nosit ani při rozcvičce,“ dodal Russo.

Fleuryho agent Allan Walsh před zápasem řekl, že Fleury naznačil, že si masku vezme bez ohledu na stanovisko ligy a zaplatí za to pokutu. NHL pak podle Walshe pohrozila, že bude týmu opravdu naúčtuje pokutu, a to pořádně tučnou.

Zdroje Russa však uvádějí, že Fleury ani Wild kvůli tomu, co udělal, pravděpodobně pokutu vůbec nedostanou.

Zkušený brankář řekl, že ho postoj ligy rozčílil nejvíce, protože na masce je také citát ve francouzštině od jeho zesnulého otce Andreho, který v dětství přišel o pravé oko a často svému synovi říkal, aby si na puky dával pozor.

Před začátkem této sezony NHL aktualizovala své pokyny týkající se tematických večerů v reakci na to, že sedm hráčů odmítlo během rozcvičky v předchozím období nosit dresy Pride. Liga uvedla, že týmy mohou i nadále pořádat tematické večery, ale hráči nebudou smět na ledě nosit nic, co by cokoliv propagovalo.

Marc-Andre Fleury is wearing his Native American Heritage mask in warmups. ???? pic.twitter.com/WPSITbHz5U — Sportsnet (@Sportsnet) November 25, 2023

