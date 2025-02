Flames ztrácí trpělivost, Barrie zamířil na waivers

Obránce Tyson Barrie se ocitl na seznamu nechráněných hráčů (waivers), jak informovalo vícero zámořských novinářů. Pokud si ho žádný tým nevybere, čeká ho přesun do AHL k farmářskému týmu Calgary.

Po úspěšné zkoušce v kempu a podpisu jednoleté smlouvy na 1,25 milionu dolarů se třiatřicetiletému obránci vůbec nepodařilo najít v Calgary své místo. Navzdory zdraví, které ho po celou sezónu drží, nastoupil jen do 13 zápasů, ve kterých zaznamenal jeden gól a dvě asistence s bilancí -7. Jeho průměrný čas na ledě klesl na 15:48 na zápas – nejméně za jeho 14letou kariéru.

Od poloviny listopadu do poloviny ledna zcela vypadl z rotace a více než dva měsíce se na ledě NHL neobjevil. V rámci kondiční výpomoci odehrál dvě utkání v AHL, kde si připsal gól a dvě asistence, než se znovu vrátil do hlavního týmu. Po návratu naskočil do čtyř utkání, kde sice zaznamenal asistenci proti Washingtonu 28. ledna, ale ve všech zápasech skončil s negativní bilancí a znovu byl třikrát vyškrtnut ze sestavy před turnajem 4 Nations Face-Off.

Vedení Flames už dalo najevo, že s Barrieho službami nadále nepočítá. Mladíci Yan Kuznetsov a Ilya Solovyov byli povoláni z nižší ligy, aby zaplnili volné místo po zkušeném obránci.

Zůstává otázkou, zda se pro bývalého tahouna, který ještě před dvěma lety nasbíral 55 bodů v dresu Oilers a Predators, najde nový zájemce. Během své kariéry, která začala v roce 2011, zaznamenal ve 822 zápasech solidních 508 bodů (110 gólů a 398 asistencí). Na druhou stranu, jeho kariérní bilance -83 patří mezi nejhorší v lize a více než 40 % jeho bodů pochází z přesilových her.

Flames tímto krokem zároveň uvolňují místo pro návrat Connora Zaryho z listiny zraněných hráčů. Zary vynechal 15 zápasů kvůli zranění dolní části těla, ale během tohoto týdne už s týmem trénoval a mohl by být připraven na návrat v nadcházejícím zápase proti San Jose Sharks.

