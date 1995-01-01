Flames se řítí ke dnu, o Kadriho se rozjíždí bitva. Výměna? Až po jubilejním zápase

27. října 15:30David Zlomek
Zatím to nevypadá, že by výměna Nazema Kadriho z Calgary Flames byla bezprostředně na spadnutí, ale podle zámořských insiderů se kolem zkušeného centra začíná tvořit řada zájemců.
Kadri má ve smlouvě částečnou klauzuli o nevyměnitelnosti, která mu umožňuje blokovat přesun do 13 klubů, a jak upozornil Friedman, vedení Flames s ním zatím nic řešit nebude. „Je nulová šance, opravdu nulová, že Kadri odejde dřív, než odehraje svůj tisící zápas v NHL,“ řekl Friedman. „Momentálně je na čísle 994. Ten milník je pro něj, jeho rodinu i Flames obrovsky důležitý.“
Pětatřicetiletý Kanaďan má po této sezoně ještě tři roky smlouvy, přičemž jeho plat činí 7 milionů dolarů ročně. Letos už obdržel podpisový bonus 2,5 milionu, v aktuálním ročníku mu zůstává 4,5 milionu dolarů v základním platu. Podle Friedmana se kluby, které o něj mají zájem, aktuálně spíš snaží zjistit, zda jsou na jeho „černé listině“.
„Týmy si zjišťují, jestli k nim vůbec může být vyměněn. A pokud ne, jak by ho případně dokázaly přesvědčit, aby výměnu přijal,“ uvedl kanadský insider.
Kadri přišel do Calgary v létě 2022 poté, co s Coloradem Avalanche vyhrál Stanley Cup. Tehdy měl být jedním z pilířů přestavby Flames, jenže realita je jiná, tým se řítí do volného pádu a stále častěji se mluví o možném restartu celého projektu.
Kadri by tomu pomohl tedy pomoct i jinak než na ledě, protože by za něj Flams mohli dostat bohatý balíček. Centři jeho kalibru jsou totiž v NHL nedostatkovým zbožím. Kadri má na kontě tři sezony s více než 30 góly, přičemž loni si vytvořil kariérní maximum 35 trefami.
Flames se po katastrofálním vstupu do sezony stávají centrem spekulací o výprodeji kádru. Kromě Kadriho se nejčastěji zmiňují i jména Rasmuse Anderssona a Blakea Colemana.
