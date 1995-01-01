NHL.cz na Facebooku

NHL

Flames se řítí ke dnu, o Kadriho se rozjíždí bitva. Výměna? Až po jubilejním zápase

27. října 15:30

David Zlomek

Zatím to nevypadá, že by výměna Nazema Kadriho z Calgary Flames byla bezprostředně na spadnutí, ale podle zámořských insiderů se kolem zkušeného centra začíná tvořit řada zájemců.

Kadri má ve smlouvě částečnou klauzuli o nevyměnitelnosti, která mu umožňuje blokovat přesun do 13 klubů, a jak upozornil Friedman, vedení Flames s ním zatím nic řešit nebude. „Je nulová šance, opravdu nulová, že Kadri odejde dřív, než odehraje svůj tisící zápas v NHL,“ řekl Friedman. „Momentálně je na čísle 994. Ten milník je pro něj, jeho rodinu i Flames obrovsky důležitý.“

Pětatřicetiletý Kanaďan má po této sezoně ještě tři roky smlouvy, přičemž jeho plat činí 7 milionů dolarů ročně. Letos už obdržel podpisový bonus 2,5 milionu, v aktuálním ročníku mu zůstává 4,5 milionu dolarů v základním platu. Podle Friedmana se kluby, které o něj mají zájem, aktuálně spíš snaží zjistit, zda jsou na jeho „černé listině“.

„Týmy si zjišťují, jestli k nim vůbec může být vyměněn. A pokud ne, jak by ho případně dokázaly přesvědčit, aby výměnu přijal,“ uvedl kanadský insider.

Kadri přišel do Calgary v létě 2022 poté, co s Coloradem Avalanche vyhrál Stanley Cup. Tehdy měl být jedním z pilířů přestavby Flames, jenže realita je jiná, tým se řítí do volného pádu a stále častěji se mluví o možném restartu celého projektu.

Kadri by tomu pomohl tedy pomoct i jinak než na ledě, protože by za něj Flams mohli dostat bohatý balíček. Centři jeho kalibru jsou totiž v NHL nedostatkovým zbožím. Kadri má na kontě tři sezony s více než 30 góly, přičemž loni si vytvořil kariérní maximum 35 trefami.

Flames se po katastrofálním vstupu do sezony stávají centrem spekulací o výprodeji kádru. Kromě Kadriho se nejčastěji zmiňují i jména Rasmuse Anderssona a Blakea Colemana.

Share on Google+

Aktuálně z nhl.cz

Nepříjemnost v ochozech. Fanoušek Pittsburghu je ve vážném stavu

28. října 14:22

Má instinkt jako Dacjuk, říkají o Demidovovi. V Montrealu už hraje hlavní roli

28. října 12:00

Nervy v Dallasu? Zatím prý ne, i když je hvězdná dvojice bez smluv

28. října 10:00

Domácí prostředí fungovalo! Penguins nasázeli šest gólů St. Louis, Ottawa si zastřílela proti Bruins

28. října 5:02

nhl.cz doporučuje

Gretzky se zpovídal Slovákům: Na pokoji s Libou, do týmu Cháru, naštval ho Šťastný

24. října 11:30

Život po životě. Nový Carter Hart podepsal smlouvu, míří na západ

17. října 19:21

Úděl Sisyfa. Má ještě Matěj Blümel na farmě co dokazovat?

15. října 14:45

Debut veterána! Tomášek na první přesilovce Oilers servíroval puk Draisaitlovi

9. října 11:30

NHL.cz

Projekty

Organizace

RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.