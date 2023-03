Flames nezastavují svůj pád. Být fanoušek, bučím taky, uznal trenér

Když se v létě psalo o tom, jak Calgary zvládlo turbulentní léto, nikdo asi nečekal, že se v této fázi sezony budou fanoušci bavit o krizi. Realita je však přesně taková, Flames se topí a play off se jim vzdaluje čím dál víc.

Ze Západní konference má z posledních pěti zápasů horší formu jenom San Jose. To je vlastně tak nějak všeříkající. Calgary se absolutně nedaří a jediný zápas, které dokázalo v poslední době vyhrát, byl na ledě slabé Arizony.

Naposledy z toho byla nudná prohra doma s Minnesotou. Nula vstřelených branek, tři inkasované, všechno špatně. Ozvali se také fanoušci, a sice hlasitým bučením.

„Být fanoušek, bučím taky,“ prohodil na tiskové konferenci Darryl Sutter, trenér Flames.

Pak se ale nedržel zkrátka a popíchnul své nejlepší hráče: „Nemyslím si, že fanoušci bučeli na tým, ale na naše hvězdy. Musí hrát líp. Poměrně dobře nám teď chytají gólmani, bohužel jim vepředu nikdo nepomáhá. Zvlášť ti nejlepší.“

Ideální to v Calgary rozhodně není. Rozhození gólmani, spící lídři Huberdeau a Kadri nebo nedávný tweet vlivného agenta. K tomu sedmibodové manko na poslední pozice zaručující play off.

„V téhle fázi sezony by z nás mělo sršet nadšení a chtíč, a to v každém utkání. Je to na nás, na nikom jiném,“ řekl k posledním výkonům útočník Milan Lucic.

„Každý z nás se musí podívat do zrcadla a přemýšlet o sobě,“ dodal obránce Rasmus Andersson.

Špatným zvykem je i to, že Flames neumí reagovat. Až na zápas s Bostonem, který prohráli v prodloužení, po gólech soupeře odpadají.

Proti Torontu vedli, nicméně Maple Leafs na začátku třetí třetiny otočili. Času byla pořád spousta, ale Flames se na nic nezmohli.

Podobný příběh se psal v Coloradu i naposledy proti Minnesotě. „Dali druhý gól a z nás vyprchala veškerá energie,“ smutnil Andersson.

