Flames našli nového šéfa. Conroy začíná hledat trenéra, chce k sobě Iginlu

Hledání je u konce, Calgary Flames našlo nového generálníh manažera. Odcházejícího Brada Trelivinga nahrazuje Craig Conroy. Toho čeká spousta úkolů. Kromě draftu a trhu s volnými hráči také hledání nového trenéra. Mimo jiné by byl také rád, kdyby mu pomohl legendární Jarome Iginla.

Conroy působil v kancelářích Flames ve výkonné funkci od února 2011, kdy ukončil hráčskou kariéru. Bývalý kapitán Flames se ihned zapojil do práce ve vedení klubu jako speciální asistent generálního manažera a také jako asistent trenéra, a to až do července 2014, kdy byl jmenován asistentem GM klubu. Tuto funkci zastával posledních devět let.

„Děkuji majitelům Flames za důvěru, kterou mi projevili tím, že mi poskytli tuto příležitost,“ řekl Conroy. „V průběhu uplynulých 12 let jsem věnoval čas všem aspektům našich hokejových operací, abych se připravil na dnešní den. Jsem připraven přijmout tuto výzvu a slíbit našim fanouškům, že náš tým odvede práci potřebnou k tomu, aby byli na cestě za ziskem Stanley Cupu hrdí.“

Jeho prvním krokem mělo být angažování Jaromeho Iginly. Zatím to sice nepůjde, ale nový generální manažer Calgary doufá, že v budoucnu spojí své síly. „Vždy jsme spolu chtěli pracovat,“ dodal Conroy.

Iginla veřejně prohlásil, že chce trénovat svého syna, a to ještě jeden rok. Joe Iginla byl tento měsíc draftován týmem Edmonton Oil Kings z celkového 12. místa v draftu WHL. Iginla však po celou dobu hledání nástupce Trelivinga veřejně podporoval svého kamaráda.

„Odehrál tisíc zápasů, je to velmi chytrý člověk, i hokejově,“ řekl Iginla před pár týdny. „Jsem nadšený. Opravdu doufám, že to místo dostane. Myslím, že by odvedl skvělou práci. Miluje Calgary.“

Conroy a Iginla byli spoluhráči v letech 2001-11 a v roce 2004 pomohli Calgary do finále Stanley Cupu. O rok dříve Conroy předal Iginlovi kapitánské céčko.

Na Iginlu si tedy bude muset počkat, nicméně akutně musí řešit pozici trenéra. A podle novináře Elliotta Friedmana se jeví nejpravděpodobněji možnost kouče z prostředí Flames.

Mezi kandidáty patří Mitch Love, hlavní trenér Calgary Wranglers v AHL, Ryan Huska, bývalý hlavní trenér farmy a dlouholetý asistent v Calgary, asistent Flames Kirk Muller, ale také bývalý trenér Vancouveru Travis Green a Andrew Brunette, současný asistent v New Jersey.

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 500 Kč na své první sázky!

Share on Google+