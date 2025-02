Finský odpor pokračuje! Teď jsme větší brácha my, říká Laine

V Severní Americe rivalita mezi Finskem a Švédskem občas zapadne, ale v Evropě ji berou smrtelně vážně. A když Finsko v sobotu porazilo svého severského soka 4:3 v prodloužení v rámci 4 Nations Face-Off, Patrik Laine si neodpustil triumfální vzkaz.

„Mám pocit, že teď jsme my starší brácha,“ prohlásil pro ESPN po zápase. „Je to skvělý pocit. Proti nim je vždycky zábava hrát, ale ještě lepší je je porazit.“

Jeho slova nebyla náhodná. Před zápasem švédský kapitán Victor Hedman popsal rivalitu obou zemí jako bratrský souboj, kde si každý národ myslí, že je ten dominantnější. „Když se zeptáte Finů, řeknou, že jsou starší brácha. Když se zeptáte nás, odpověď bude stejná,“ pronesl Hedman.

Finsko vstoupilo do turnaje v roli outsidera a na papíře vypadalo jako nejslabší tým, ale v sobotním souboji se Švédskem předvedlo svůj nejlepší výkon. Zápas byl vyrovnaný a plný zvratů, ale v prodloužení se radovali Finové. Laine zaznamenal dvě asistence a byl vyhlášen druhou hvězdou utkání.

Výhra byla pro Finsko naprosto klíčová – pokud by prohrálo v základní hrací době, už by nemělo šanci bojovat o finále. Po drtivé porážce 1:6 s USA si tímto vítězstvím udrželo naději, i když definitivní osud týmu závisel na výsledku sobotního střetu mezi Kanadou a USA. Jisté bylo, že Finsko musí v pondělí porazit Kanadu, aby se dostalo do finále.

Tento duel byl prvním skutečným soubojem nejlepších hráčů Finska a Švédska od Světového poháru 2016, kde Švédové zvítězili 2:0. Na ledě se tehdy představilo dvanáct hráčů, kteří nastoupili i tentokrát, včetně Laineho.

A pokud jde o výhry v takto prestižních zápasech, Finové nad Švédy triumfovali naposledy na olympiádě v Naganu 1998, kdy je vyřadili ve čtvrtfinále výsledkem 2:1. Po dlouhých letech tak Finsko znovu ukázalo, že severský trůn nemusí patřit jen jedné zemi.

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+