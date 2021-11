Finalista na kolenou. Weber a Price chybí víc, než se čekalo

Když jsme byli v expertním okénku před sezónou tázáni na Montreal, víceméně panovala shoda na tom, že na vynikající výkony z posledního play off Canadiens nenavážou. Až tak výrazný sešup ale asi žádný fanoušek ani odborník nečekal.

Že je NHL vyrovnaná soutěž, je notně obnošená vesta. Stačí málo a letíte dolů o několik pater. Habs mají průběžně ze třinácti zápasů jen tři výhry a na východě se krčí u dna konference. O chlup lépe si vede dokonce i Ottawa. Montreal zatím dokázal porazit jen dvakrát Detroit a jednou San Jose.

Anatomie jednoho pádu

Loňský marš pohárovými boji namlsal. Místo očekávaného rychlého výpadku Habs přehráli v sedmi zápasech arcirivala z Toronta, s Winnipegem zametli dokonce ve čtyřech, načež zvládli ještě Vegas v šesti. Tampa už byla ve finále nad jejich síly, ale i tak to byl závan starých dobrých časů. Náhoda, štěstí? Na to by nešlo spoléhat měsíc a půl nejnáročnější fáze sezóny. Něco na tom týmu prostě bylo.

Teď na něm není nic.

Odešel Phillip Danault a Tomáš Tatar, který toho ale v play off moc neodehrál. Pomsta Caroliny odvála i Jesperiho Kotkaniemiho. Pryč jsou také Corey Perry a Eric Staal. Nahradit je přišli Mike Hoffman, Christian Dvorak nebo Cedric Paquette. Mezi plusové položky lze započítat i Jonathana Drouina, který vynechal celé minulé play off. Aktuálně ovšem znovu chybí.

Mnohem bolestivější jsou ale jiné ztráty. Ne tak explicitní, oba borci jsou stále součástí organizace, její dres ale momentálně neoblékají. Carey Price a Shea Weber. První řešil osobní problémy s pomocí programu Hráčské asociace. Druhý ohlásil kvůli zranění ruky roční pauzu, což může u šestatřicetiletého borce snadno znamenat úplný konec kariéry.

V náročném Montrealu byli oba spoustu let terčem kritiky. Údajně za zenitem, předplácení a staří. Někteří fandové to viděli tak, že možná právě kvůli nim mužstvo stagnuje a neposouvá se vpřed. Jenomže nakonec to byli hlavně tihle dva, jimž město děkovalo za fantastickou pohárovou jízdu.

Zejména Price byl velkým důvodem, proč si jeho mužstvo zahrálo čtyři série. Měl vynikající čísla a protivníky někdy psychicky doslova ničil. Weber hrál v play off pravidelně přes 25 minut za zápas. Pokud přesto poslední play off pro někoho dostatečně neodhalilo význam obou veteránů, začátek nové sezóny ho odkryl v plné síle.

Snaha zacelit ztráty byla. Obranu posílil Sami Niku a Chris Wideman. Jenže to není ono. Nedaří se ani zavedeným jménům. Pokud Jeff Petry dřív v době Weberovy nepřítomnosti hrál dobře, teď jako by se nové odpovědnosti zalekl. Jako by ho svazovalo vědomí, že se Weber nevrátí celý rok.

Price měl nahradit Jake Allen. S 633 minutami je v neděli nevytěžovanějším brankářem v lize, určitě měl dobré momenty a mužstvo drží, ovšem ne dost na to, aby zabránil nepříjemné sérii porážek.

Price a Weber prostě chybí víc, než si leckdo mínil připustit.

Cesta zpátky

Dobrou zprávou je, že aspoň Carey Price se vrací k týmu. V tichosti a bez velkého humbuku se k němu má připojit v pondělí. V podpůrném programu NHLPA a NHL strávil měsíc. S novináři si mluvit nepřeje. Všichni se snaží respektovat hráčovo soukromí.

„Jak už bylo řečeno, Carey s námi bude od pondělka v Brossardu,“ řekl klubový viceprezident pro veřejné záležitosti Paul Wilson. „Po rozhovorech s NHL i NHLPA jsme si vědomi důležitosti navazujících procesů, což znamená rodina na prvním místě a pak pomalé znovu zapojení do pracovních procesů. Carey tedy nebude k dispozici médiím, dokud nesvolí doktoři.“

Price bohužel vynechal celý přípravný kemp, kdy se zotavoval z operace kolene. Návrat do hry tedy bude velmi pozvolný a nikdo zatím nemá představu, kdy přesně s ním mužstvo bude moci počítat do kolotoče NHL. Trenér Dominique Ducharme připustil možnost, že Price odchytá jeden až dva zápasy na farmě v Lavalu. V zápase NHL se skoro určitě neobjeví dřív než v prosinci.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+