Finále Stanley Cupu? Armádní derby! Jak dalo vojsko Floridě i Vegas tvář

Pod pojmem "armádní derby" si člověk v hokejovém světě zpravidla představí KHL a souboj mezi petrohradským SKA a CSKA Moskva. S lehkou nadsázkou jde nicméně stejné označení použít pro letošní finále Stanley Cupu. Vlastníky Panterů a Zlatých rytířů jsou totiž absolventi prestižní vojenské akademie ve West Pointu. A jak Bill Foley, tak Vincent Viola jsou na svou minulost hrdí a americkou armádu výrazně propsali do klubové identity. Jak?

Byla tu myšlenka, že při zahajovacím zápase Vegas seskočí na ledovou plochu parašutisté.

Těm se ve West Pointu od poloviny minulého století říká Golden Knights.

Ano, záhada názvu Foleyho hokejového klubu budiž objasněna. Foley se dokonce musel s armádou o jméno přetahovat, nakonec se obě strany dohodly, že profesionální hokejisté a vojenští parašutisté mohou koexistovat pod stejným označením.

Foley původně dokonce uvažoval o názvu Black Knights. Podle armádních sportovních oddílů ve West Pointu. Inspiroval se také jejich logem s rytířskou přilbicí a barvami (zlatá, černá).

U armády sloužil coby druhý podporučík u US Air Force.

Viola má k americkému vojenství také velmi blízko, není to tak dlouho, co dostal laso, aby pro US Army pracoval na vysoké pozici.

I on je absolventem akademie ve West Pointu, svůj vztah s armádou reflektoval mimo jiné v současném logu Panterů.

To vícero znaky odkazuje na symbol, který patří divizi (101st Airborne Division), u níž byl Viola v sedmdesátých letech. Dravec z profilu, tvar, obloukový nápis. Ty paralely jsou nepřehlédnutelné a přiznané.

Viola s Foleym jsou jediní dva majitelé klubů NHL, co absolvovali ve West Pointu, je tak vskutku pozoruhodné, že se nyní potkávají ve finále Stanley Cupu.

Není to ale úplná náhoda, či velešťastná souhra okolností. Spojuje je obdobný přístup k profesionálnímu hokeji.

Viola kupoval Cats s ambicí vyhrát stříbrný pohár co nejdříve, na Floridě se obklopil odborníky, investoval velké peníze, rozhodl se přebudovat vysmívanou organizaci v klub s vítěznou identitou.

Podobně Foley dbal na každý detail. Marketing, PR, experti na všech pozicích. A také on se zasadil o to, aby byli Zlatí rytíři od začátku vnímáni jako vítězové, budoucí šampioni. Aby vzbuzovali respekt.

Oba finalisté vystupují sebevědomě, kurážně a odhodlaně. S mentalitou, kterou jim chtěli Foley a Viola vštípit.

I na základě vojenských ideálů. Povedlo se.

