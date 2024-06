Finále pokračuje! Edmonton si vynutil šestý zápas, znovu řádil McDavid

Ani po pátém zápase finálové série nezná NHL svého nového vítěze. Přestože Edmonton s Floridou třikrát za sebou padl, duely s pořadovými čísly čtyři a pět zvládl lépe a finále tak vrací zpět do Kanady. Floridské oslavy Oilers podruhé odložili, na soupeřově ledě uspěli poměrem 5:3.

FLORIDA PANTHERS - EDMONTON OILERS

3:5 (0:1, 2:3, 1:1)

STAV SÉRIE: 3:2

Další McDavidova show

Edmonton se dostal do vedení v 6. minutě, kdy Connor Brown ujel v oslabení a předvedl výstavní bekhendovou kličku. Zkraje druhé části se Oilers trefili znovu, to Zach Hyman usměrnil do sítě Bouchardovu dělovku. Přesně po 25 minutách hry bylo v kanadském táboře ještě veseleji, do volného prostoru brilantně zamířil Connor McDavid.

O následné snížení se sice postaral Matthew Tkachuk, ale v 32. minutě se znovu blýskl McDavid, jenž připravil pro Coreyho Perryho poměrně snadný gól. Do konce prostřední periody se ještě prosadil důrazný Evan Rodrigues. Ve třetí třetině se Panteři tlačili za vyrovnáním, jenže dvoubrankové manko dokázali pouze zmírnit zásluhou Olivera Ekman-Larssona. V úplném závěru zkompletoval povedený večer kapitán McDavid svým druhým gólem a celkově čtvrtým bodem v utkání. Šesté pokračování je na programu v noci na sobotu.

Branky a nahrávky

27. M. Tkachuk (Rodrigues), 33. Rodrigues (Montour, Bennett), 45. Ekman-Larsson (M. Tkachuk) – 6. C. Brown, 22. Hyman (Bouchard, McDavid), 25. McDavid (Foegele, Bouchard), 32. Perry (McDavid, Bouchard), 60. McDavid.

Statistika

Střely na bránu: 32 – 24 | Přesilová hra: 0/3 – 2/5 | Trestné minuty: 12 – 8



Kdo se postavil do brankoviště?

Sergej Bobrovskij (FLA) – 19 zákroků, 4 OG, úspěšnost 82,6 %, odchytal 57:43

Stuart Skinner (EDM) – 29 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,6 %, odchytal 59:59



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Connor McDavid (EDM) – 2+2

2. Evan Rodrigues (FLA) – 1+1

3. Evan Bouchard (EDM) – 0+3

Share on Google+