Finále bral jako duel s Pricem. Vasilevskij vyhrál, posunul vlastní rekord a navázal na Quicka

Na tiskovou konferenci, kam dorazil už značně posilněn alkoholem, by Nikita Kučerov možná nejradši rychle zapomněl. Dost nevybíravě se opřel do fanoušků montrealských Canadiens a své věty rozhodně neskládal ze slovníku návštěvníka nedělní školy. Jedna věc, kterou ofenzivní motor tampských Bolts prohodil, by ovšem neměla zapadnout. "Každý den jsem Vasymu říkal, že je MVP, prostě nejlepším hráčem. Dnes v bráně čaroval a blýskl se další nulou."

Na čistá konta je Vasilevskij machr.

Finále Stanley Cupu rozhodl perfektním výkonem podruhé za sebou (loni v šesté partii vymazal Dallas Stars), což před ním dokázal už jen Bernie Parent, legenda Letců z Philadelphie. V půlce sedmdesátých let.

Ještě impozantnější je Vasilevského šňůra pěti sérií završených shutoutem.

Jde o rekord NHL, žádný jiný gólman si nepřipsal ani tři takové série v řadě. Rodák z Ťumeně je zkrátka výjimečný. "Conn Smythe Trophy si opravdu zasloužil," smekl před ním Viktor Hedman, loňský držitel trofeje.

Jasně, parádní play-off mají za sebou i Nikita Kučerov s Braydenem Pointem, novináři ale dali po dlouhých devíti letech přednost brankáři. V roce 2012 se radoval Američan Jonathan Quick z Los Angeles Kings.

Vasilevskij zaujal pěti nulami, úspěšností zákroků 93,7 procenta, trumfem v sedmém mači nad NY Islanders i úžasnou schopností po porážce odpovědět suverénním výkonem a výhrou. Už dva roky neprohrál dva mače za sebou.

V utkáních, která následovala bezprostředně po prohrách, lapil přes 95 procent střel. Neuvěřitelné. "Je to bojovník a snaží se stále zlepšovat," povídá Hedman. V bitvách o Stanley Cup zkrátka ještě více vyniká, jak je Vasilevskij odskočený od zbytku gólmanského světa.

Finále bral podle svých slov jako souboj s Careym Pricem, nicméně kanadskou ikonu jednoznačně zastínil. Pustil jediný laciný gól a třeba zápas číslo 2 doslova pro své spoluhráče, kteří mimořádně tahali za kratší konec, ukradl.

Stejně, když komisař Gary Bettman vyřkl jeho jméno, byl překvapený. Spoluhráči ho museli popostrčit, aby si pro prestižní cenu dojel. "Vůbec jsem to nečekal. Conn Smythe Trophy by zasloužil celý náš tým. K těm nulám mi pomohli, není to o mně."

Vasilevskij byl tradičně velmi pokorný. Pozápasovou tiskovku zvládl s elegancí. Stejnou, s jakou se přesouvá od tyče k tyči, nebo čaruje lapačkou. Vezinu mu generální manažeři upřeli, trofej Conna Smythe mu patří plným právem.

I Kučerov, byť dosti ovíněn, to odkýval...

