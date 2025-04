Fiasko na Manhattanu? Laviolette na odstřel, hledá se náhrada

Ještě nedávno se koupali ve slávě jako vítězové Prezidentské trofeje. Dnes? Jsou mimo play off a zapsali se do černé knihy NHL. New York Rangers jsou teprve čtvrtým týmem v historii, který po triumfu v základní části následující rok vůbec nepostoupil do vyřazovacích bojů. A fanoušci na to rozhodně nezapomenou, chtějí změny.

Sezona 2024/25 měla být pokračováním loňského rozletu. Místo toho přišla blamáž, kterou v New Yorku nikdo nečekal. Špatný start, nekonzistence, vnitřní zmatek. A do toho manažerský vzkaz: všichni jsou na prodej. Právě tohle varovné memorandum od GM Chrise Druryho prý otřáslo kabinou víc, než se původně zdálo.

Do hledáčku se ale nejvíce dostal trenér Peter Laviolette, který měl podle mnohých tým udržet pohromadě. Nestalo se. A zatímco Rangers končí sezonu předčasně, v zákulisí už se řeší, kdo ho nahradí.

V pořadu Daily Faceoff LIVE padla hned řada jmen. Jonny Lazarus zmiňuje několik možných variant:

„Mohl by to být Michael Peca, hráči ho mají rádi, udělal dobrou práci jako asistent,“ řekl.

Zároveň dodal, že podle něj by bylo vhodné sáhnout po někom, kdo ještě nezískal Stanley Cup – někdo hladový.

Na seznamu se objevilo i jméno David Carle, kouče z univerzitního prostředí, který údajně důrazně klepe na dveře NHL (zejména na ty v Chicagu). „Na základě jeho tónu z posledního rozhovoru na Frozen Four to nevypadá, že by o NHL neuvažoval,“ řekl Lazarus s odkazem na informaci od Colbyho Cohena.

Ale spekuluje se i o velkých jménech. Frank Seravalli během pořadu zmínil, že by Rangers mohli mít zájem o Ricka Toccheta, pokud se mu nepodaří domluvit nová smlouva ve Vancouveru. „Držel bych ho hodně vysoko na seznamu Rangers,“ uvedl.

Fanoušci na sociálních sítích už koukají dopředu. Na výmluvy nezbyl prostor. Rangers selhali – a změny jsou na spadnutí. Jestli padne Laviolette, nebo i někdo výš, se ukáže v následujících týdnech.

