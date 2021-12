Festival hvězdiček startuje! Češi zahájí MSJ proti Kanadě

EDMONTON – Je to tradičně největší hokejový mejdan roku končícího i toho začínajícího, skvělá podívaná s vycházejícími hvězdami světového hokeje. V kanadské provincii Alberta dnes startuje 46. mistrovství světa hráčů do dvaceti let.

Stejně jako před rokem věnovali organizátoři nezměrné úsilí a finanční prostředky tomu, aby se juniorský šampionát mohl odehrát. Na rozdíl od situace před rokem to bude dokonce s fanoušky, byť covidová hrozba zanechává nejistotu, zda se povolená poloviční kapacita arén v Edmontonu a Red Deeru nedočká během nejbližších dnů dalšího omezení.

Do Alberty se v roli obhájců zlatých medailí vrátili hokejisté Spojených států, po odchodu špičkového ročníku jim však nepatří role hlavních favoritů. Hodně se letos čeká od Švédů a Finů, pozici aktuální mládežnické velmoci chtějí potvrdit Rusové, ale vrchním adeptem na zlato jsou domácí Kanaďané.

A právě proti nim zahájí turnaj česká reprezentace, a to v noci od 1 hodiny českého času.

Bohužel s jasnou nevýhodou – bez jediného přípravného utkání. O to bude mít těžší pozici, která už je tedy i tak dost náročná. Ale tím spíš půjdou hráči do zápasu natěšení.

„Pevně v to věříme, snažíme se kluky na utkání připravovat i po téhle stránce. Máme záběry z přípravného zápasu Kanada – Rusko a doufám, že to nadšení přeneseme hned do úvodu utkání, který bude pro vývoj klíčový,“ říká trenér českého mužstva Karel Mlejnek.

A to i s vědomím, že loni měli jeho svěřenci potíže spíš s druhými polovinami duelů. Javorové listy teď ukázaly svou sílu, když v generálce zválcovaly Rusy za první třetinu čtyřmi góly (nakonec vyhrály 6:4). Dostatečné varování, ne?

„Na téhle utkání je varováním jakékoliv utkání s Kanadou. A tady to nebude o moc menší, když někteří naši kluci nehráli zápas čtrnáct dní a někteří i déle,“ štve Mlejnka.

Několik hráčů si dobře pamatuje vzájemnou bitvu z minulého turnaje, kdy Češi naopak proti Kanadě končili – ve čtvrtfinále jí podlehli 0:3. Jasnou individuální převahu soupeřů tehdy eliminovali parádním týmovým výkonem. I letos všechno nasvědčuje tomu, že síla party by měla být skutečnou českou doménou, a ne jen pouhou frází.

Jenom je nasnadě říct, že to ani tentokrát zkrátka stačit nemusí. Česká reprezentace zdolala Kanadu na šampionátech dvacítek jen jednou v historii, před osmi lety ve švédském Malmö.

Pastrňák, Simon, Vrána, Zacha a spol. tehdy opařili McDavida, Ekblada, Drouina či Reinharta. Výhru 5:4 trefil v nájezdech forsbergovskou kličkou Dominik Simon.

Budiž to třeba i pro letošní mužstvo inspirací!

„Tenhle příklad jsme ale hráčům určitě neříkali. Od té doby uplynulo hodně vody a opravdu se snažíme koncentrovat na náš tým a na aktuální tým, který tady Kanada má,“ zdůrazňuje ovšem Mlejnek.

Do branky pošle na úvod turnaje vsetínského Jakuba Málka. Druhou jistotou je absence distancovaného obránce Michaela Krutila, nicméně složení jednotlivých formací už je pro veřejnost vzhledem ke zrušené generálce záhadou. Všichni hráči jsou nicméně zdraví a připravení nastoupit.

„Jsem přesvědčený o tom, že každý náš hráč který do utkání nastoupí, odvede aktuální maximum, které může,“ dodává Karel Mlejnek.

Šlágrem úvodního hracího dne je bitva Rusů se Švédy, kterou stejně jako český zápas živě odvysílá ČT sport. Zahajovací duel celého turnaje obstarají Finové a Němci, nebezpečné Slováky prověří kvalita v podobě Američanů.

Ze základních skupin shodně postoupí čtyři z pěti celků, které si to následně rozdají křížem ve čtvrtfinále. Na nejslabší týmy skupin čeká série o udržení. Češi hrají ve skupině čtyři utkání v pěti dnech; hned po Kanadě vyrukují na Německo a po volném dni pak na Finsko a Rakousko.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+