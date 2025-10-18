Fenomenální Rittichův debut. S Royovým numerem obral McDavida o epický gól a slavil triumf

18. října 16:15Tomáš Zatloukal
Finalista dvou posledních ročníků NHL, v čele s tandemem čistokrevných superhvězd, proti vám. Navíc na ledě stojíte za mančaftem, co marně čeká na výhru. Napsat, že premiéra v kleci newyorských Ostrovanů byla pro Davida Ritticha skutečným křtem ohněm není hyperbola. Kdepak, on je to možná spíš eufemismus. Jihlavský rodák totiž čelil monumentální výzvě, se kterou si ovšem poradil na výbornou. Snad i podtrženou. Ostatně kapitán Bo Horvat to o druhé hvězdě večera řekl jasně: "Byl fenomenální!"
Vzít si na dres numero, které proslavil Rittichův nový trenér?
Svérázný borec z Vysočiny si toho nebál.
Řekl si o třiatřicítku, s níž chytával Roy, jeden z gólmánských velikánů NHL. Rittich k němu odmala vzhlížel: "„Vím, že měl být mým vzorem spíš Dominik Hašek, ale já to měl takhle."
Už jen to ukazuje, že Rittichovi se roztřesou kolena z máločeho. A neklepala se ani ve chvíli, kdy čelil tomu patrně nejlepšímu hokejistovi planety.
Connoru McDavidovi ukradl další z branek, které by patřily do zlatého fondu z Kanaďanovy kariéry. Klasicky nabral vysokou rychlost, odpoutal se od beka Islanders Adama Pelecha a mířil do vyložené šance.
Poslední instance? Rittich, debutant po nevýrazné přípravě.
Pro McDavida nikdo neznámý, svedli spolu nejeden souboj v Bitvách o Albertu. V dobách, kdy nyní třiatřicetiletý brankář čapal za calgarské Flames. Nejednou ho překonal, opakovaně uspěl ve vzájemných duelech i Rittich.
Rittich stones McDavid #isles pic.twitter.com/IabfD5q6Ub
— YESUV???? (@IslesWhiteSUV) October 17, 2025
Tentokrát vyšel z konfrontace dvou starých známých ten s maskou přes obličej. "Byl o krok před Pelechem, takže jsem tu situaci bral jako brejk. Nevím, o jak důležitý zákrok šlo, pro mě byl zkrátka jedním z řady," povídal Rittich.
A nijak se nekasal, nedělal ramena. Naopak svedl výsledek akce na přízeň paní Fortuny. "Naštěstí se mu nepovedlo puk zvednout," prohodil.
Celkem vytáhl 31 zákroků, zářil i podle analytiků, svou šestou štaci v NHL nemohl odstartovat o moc lépe. Výhra 4:2, pro New York premiérová v sezoně, se jednoduše počítá.
Takové starty by si od něj Roy nepochybně představoval. Občasné vysoce kvalitní záskoky za neotřesitelnou jedničku Ilju Sorokina. Pro Ritticha měl slova chvály, ocenil jeho výkon a speciálně vyzdvihl ono zastavení McDavida.
Rittich v létě podepsal na rok za milion dolarů, poté co se jeho akcie zvedly až nečekaně velkým vytížením u LA Kings (34 zápasů). Je rád, že stále smí počítat mezi gólmany, co lapají puky v zámořské profilize, a chce potvrdit, že může být v elitní soutěži pořád schopnou dvojkou.
Kdo ví, jak kartami za čas zamíchá Semjon Varlamov. Rittich ovšem svou misi odstartoval náramně.
