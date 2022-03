Fenomén Pavelski! V Dallasu exceluje a zůstane, podepsal za 5,5 milionu dolarů

V červenci oslaví osmatřicetiny, v kabině Stars je největším kmetem. Přesto právě Joe Pavelski vládne týmové produktivitě. Ční nade všemi v mančaftu, kde najdete vítěze Art Ross Trophy, dvojku draftu i čtyřnásobného vítěze ruské verze Zlaté hokejky. Dlouhodobé opory Jamieho Benna, Tylera Seguina a Alexe Radulova hravě strčí do kapsy, jako by pro něj byla souhra s talentovaným krajanem Jasonem Robertsonem elixírem mládí. "Poráží čas," píší o americkém veteránovi v zámoří.

59 bodů v 56 zápasech.

To je Pavelskiho účet z této sezony, jeho šestnácté (!) v NHL. Klidně se může stát tou nejplodnější, jakou "Little Joe" během kariéry zažije. Není divu, že jsou v Dallasu z mistra tečí, spolehlivého kanonýra i osvědčeného lídra nadšení.

A že s ním s předstihem podepsali roční smlouvu na 5,5 milionu dolarů. Navrch mu slíbili dalšího půl milionu na bonusech za odehrané zápasy.

Generální manažer Jim Nill se nebojí, že Pavelskiho potká takový herní úpadek jako třeba Radulova, který ač je o dva roky mladší než všestranný centr, zažívá drtivý výkonnostní propad.

Svědčí o tom i klauzule o nevyměnitelnosti, která je součástí čerstvě podepsaného kontraktu.

Pavelskiho hokej totiž evidentně nepodléhá běžným zákonitostem NHL. V době, kdy by měl stříbrný olympionik (z roku 2010) uvadat, zažívá báječné časy a spolu s Robertsonem táhne Hvězdy do play-off.

Dallas našel v Pavelskim lídra, kterého při bídě ostatních štědře placených es potřebuje. "Joe patří k vůdcům v naší kabině, jeho hlas je hodně slyšet a má váhu. Navíc se řadí mezi naše hráče s nejvyrovnanější formou, " řekl Nill po podpisu.

Pavelski má pověst specialisty na vyřazovací boje (právem, statistiky to dlouhodobě potvrzují), nicméně letos dělá maximum pro to, už jen aby tam Stars dostal. Za výtečné výkony se dočkal pozvánky na Utkání hvězd, patří do širšího okruhu kandidátů na Hart Trophy.

Užitečnějšího frajera v Dallasu nemají. Z Pavelskiho je u Hvězd zkrátka spasitel. A úkaz. V sedmatřiceti sbírat body nejrychlejším tempem za kariéru? To je skutečně mimořádná záležitost. Patent na stroj času čeká na schválení.

A to ještě přijde část sezony, která sedí Pavelskimu líp než na míru ušitý oblek.

