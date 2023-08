Fedotov potrestán za nedodržení závazků vůči Flyers!

Ruský gólman, který má na svém kontě stříbro z Olympijských her a titul z ruské KHL má nařízen čtyřměsíční zákaz činnosti. Důvodem je porušení kontraktu s Letci. Potrestáno bylo i CSKA, které se zatím k celé situaci nevyjádřilo.

Mezinárodní hokejová federace rozhodla ve prospěch Philadelphie Flyers, které se nelíbilo že ruský brankář Ivan Fedotov měl platnou smlouvu v NHL na nadcházející sezónu, a přesto podepsal s CSKA Moskva v KHL.

Příběh ruského brankáře, kterému cestu do NHL překazilo povolání do armády je všeobecně známý a očekávalo se, že Fedotov po ukončení služby v armádě zamíří do zámoří. Nakonec však podepsal ve své domovině.

Fedotov je ovšem ve velmi složité situaci a nikdo do současného dění, které komplikuje politická situace, úplně nevidí. Vztahy mezi Ruskem a USA jsou velmi napjaté.

IIHF každopádně rozhodla, že dohoda je porušením mezinárodních přestupových pravidel, protože Fedotov nezískal uvolnění ze smlouvy s Flyers a sankcionovala šestadvacetiletého brankáře a také CSKA. Fedotov dostal od 1. září až do prosince suspendaci od IIHF.

CSKA dostalo do 10. srpna 2024 zákaz mezinárodních přestupů. Ruská hokejová federace v prohlášení uvedla, že poskytne plnou podporu, pokud se CSKA rozhodne odvolat. KHL zveřejnila, že se k rozhodnutí vyjádří až poté, co bude mít čas na prostudování.

Fedotov je považován za jednoho z nejlepších brankářů, který v současnosti není v NHL a Flyers doufali, že bude součástí jejich budoucnosti.

Přestože už padl rozsudek, tak bude záležet na tom, jak se k rozřešení situace všichni aktéři postaví. CSKA zřejmě tvrdé sankce IIHF nepřijme a bude se bránit zuby nehty. Celá sága tak asi bude ještě pokračovat.

